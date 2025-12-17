La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género tilda a los acosadores de "deleznables" tras los casos en el PSOE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), y la jueza Carmen Martínez Perza (d) durante la presentación de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer - Marta Fernández - Europa Press

Precisa que la Delegación ha recibido 95 quejas sobre el sistema Cometa, que se han ido atendiendo "de una en una".

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) - La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, se ha referido a los acosadores como "deleznables" interpelada por el PP en el Senado por los casos de acoso sexual en el PSOE.

"A mí, personalmente, yo soy del Partido de las Mujeres, estoy en un proyecto que a mí me apasiona, que es un proyecto progresista para erradicar la violencia contra las mujeres, y en eso es en lo que yo trabajo. Yo, desde luego, tengo que decir que los acosadores me parecen deleznables", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Senado, donde ha comparecido para informar sobre las víctimas de violencia de género en 2024 y las medidas del Gobierno previstas para este año, a solicitud del PP, y para abordar la violencia vicaria, a petición propia.

En esta misma línea, Martínez Perza se ha comprometido a "poner todo" lo que dependa de su capacidad, de su tiempo y de sus energías "para intentar mejorar la situación de todas las mujeres". "Porque el acoso, y también lo dice la macroencuesta, no entiende ni de clases sociales, ni entiende de nacionalidades, ni de si eres extranjero o eres de aquí, ni entiendo yo de partidos políticos, ni de profesiones, ni de nada. El tiempo que pueda estar aquí para continuar trabajando y mejorar la situación de todas las mujeres", ha indicado.

La delegada ha contestado así a la intervención de la senadora del PP, Nidia María Arévado. "Estamos en la Comisión de Violencia de Género y le hemos pedido esta comparecencia hace 655 días. ¿Pero qué vamos a esperar de una socialista que pertenece a la industria del acoso sexual del PSOE?", ha expuesto la 'popular'.

Respecto al sistema Cometa, encargado de las pulseras de control telemático para maltratadores, la delegada ha afirmado que tiene "todas las coberturas posibles". "No solo la de la empresa adjudicataria, todas. Están incluidas ahí. Pero hay zonas en este país que no tienen cobertura. Y las zonas que no tienen cobertura, pues difícilmente puede funcionar bien el sistema. Porque depende de las coberturas", ha apuntado.

Además, ha expuesto que "los órganos judiciales, cuando saben que hay zonas, hay poblaciones que tienen mala cobertura, tampoco hay tantas en España, pero las hay, sobre todo zonas más de montaña, zonas rurales, no deben acordar esta medida, porque hay otras medidas de protección".

También ha recordado que trabaja en un mapeo de la cobertura que del territorio español para ofrecérselo al Consejo General del Poder Judicial, un compromiso que ha dicho que asumió el Ministerio en la última reunión con el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.

En esta misma línea, ha insistido en que en la actualidad se está llevando a cabo una auditoría externa y un informe interno. "Están haciéndose en este momento ambos y estarán ya para el año que entra porque no da tiempo de terminarlo", ha afirmado.

Ante las quejas por las alarmas que suenan en los dispositivos, Martínez Perza ha señalado que tienen que saltar. "Es que tiene que saltar la alarma. Si no para que lo queremos, para que esté ella durmiendo, cuando el señor está cerca, pues señoras, es que este sistema es para esto. Las mujeres saben que les sonará", ha indicado.

En total, ha apuntado que la Delegación ha recibido 95 quejas sobre el sistema, que se han ido atendiendo "de una en una". Así, ha preciado que "a veces" se ha tenido que pedir más información, porque se trataba de "quejas genéricas" y no de datos.

AVANCES EN VIOLENCIA VICARIA

En lo referente a la violencia vicaria, la delegada ha informado que el Ministerio de Igualdad quiere llevar en enero en segunda vuelta al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.

"En este momento transcurrió ya el trámite de audiencia y estamos en el Ministerio, en la delegación del Gobierno, estudiando todas las aportaciones que se han realizado, haciendo las valoraciones oportunas para ver si algunas hay que recogerlas e incorporarlas en el texto del anteproyecto para, si es posible, poder volverlo a presentar al Consejo de Ministros, si pudiera ser en enero del año que entra", ha señalado.

En este sentido, Martínez Perza ha detallado que en el trámite de audiencia e información pública, que estuvo abierto del 3 al 24 de octubre, han recibido 57 aportaciones por ciudadanía y entidades, 23 personas físicas, la mayoría expertas y 34 entidades especializadas, corporaciones profesionales y sindicatos.

En el turno de portavoces, la socialista María del Carmen Silva ha pedido "seguir trabajando juntas", así como buscar consensos y ser capaces de establecer marcos de debate que permitan hacer frente a las violencias y así "escapar de esos discursos de confrontación total".

PP DICE QUE EL GOBIERNO ATACA A MUJERES

Por el PP, Nidia María Arévalo ha acusado al Gobierno por "lejos de ser un escudo y un blindaje para las mujeres" dedicarse a "atacarlas y a confundirlas". "La ministra Redondo es la ministra que más daño ha hecho a las mujeres de nuestro país. Y todo esto ocurre respaldado por un partido que repite constantemente el suyo, que tiene en el ADN el feminismo", ha dicho.

Mientras, por el PNV, María Dolores Etxano ha pedido conocer la opinión de la Delegación ante los "insuficientes" recursos dotados para tener suficientes juzgados de violencia de género. Además, sobre los dispositivos telemáticos ha llamado a poner a las mujeres en el centro, "porque hay cosas que muchas veces no son asumibles".

Por EH Bildu, Olaia Duarte ha destacado que espera que el anteproyecto de violencia vicaria "derive cuanto antes y con rapidez". Además, en cuanto al turno de oficio para víctimas de violencia machista, a las que ha afirmado que no se está dando un "acompañamiento adecuado".

Finalmente, por el grupo izquierda confederal, Miren Uxue ha preguntado por las acciones que se han llevado a cabo desde la Delegación sobre los fallos de protección de las pulseras para maltratadores, así como por las denuncias de violencia machista y por la necesidad de que los ayuntamientos se incorporen a VioGén.

Respecto a esta última cuestión, sobre VioGén, Martínez Perza ha indicado que, desde el Ministerio de Igualdad, es "una prioridad" y que están trabajando en los territorios. Si bien, ha indicado que el sistema lo gestiona el Ministerio del Interior. "Pero sí es verdad que faltan muchos ayuntamientos por incorporarse a VioGén, pero los ayuntamientos grandes de este país están incorporados a VioGén, que por lo menos es buena noticia, aunque tenemos que seguir avanzando", ha añadido.