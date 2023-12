Denuncian el robo en Nochebuena de una silla de ruedas de una niña con parálisis cerebral

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La familia de Carlota, una niña de 14 años con parálisis cerebral, denunció en Córdoba la pasada Nochebuena el robo de la silla de ruedas hecha a medida que utilizaba la joven para salir a la calle. Una semana después del hurto, la madre sigue sin novedades.

"Seguimos igual. Se ha compartido mucho en redes sociales, pero nadie sabe nada de la silla y no aparece", cuenta la madre, Susana Jiménez, en declaraciones a Europa Press, donde relata que el robo fue denunciado esa misma noche del 24 de diciembre en una comisaría de la Policía Nacional de Córdoba.

La familia acudió, junto a Carlota, a celebrar la Nochebuena a casa de la abuela y, como en otras ocasiones, dejaron la silla de ruedas en el hueco de las escaleras. Horas después se dieron cuenta de que había desaparecido. "Estaba en un sitio que no era muy visible desde la calle, porque había que atravesar el patio, que es muy grande, y debajo de la escalera estaba la silla", explica la madre.

La joven padece parálisis cerebral y necesita esta silla especial, hecha a su medida y de color morado, para desplazarse fuera de casa. Tras el robo, la médico rehabilitadora les facilitó otra. "No es la de Carlota, pero está siendo un apaño hasta que la situación se soluciona", señala.

La madre explica que volver a encargar una silla de ruedas especial para a su hija "tarda bastantes semanas", por lo que hasta después de las fiestas navideñas no podría estar disponible. "Tendrían que tomarle medidas. Está hecha para ella, no es una silla cualquiera", reitera Susana, quien aclara que la misma cuesta unos 2.600 euros y está sufragada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"Ahora no sé si me la podrán volver a recetar, porque tiene que pasar un determinado tiempo. La silla tiene un año. No sé si con este caso de robo me querrán hacer el favor, pero estoy a la espera de lo que me digan", indica.

Entre tanto, la madre agradece las grandes muestras de solidaridad de su ciudad, que se ha volcado con la familia. "La gente nos ha ofrecido su silla, me han llamado de un montón de asociaciones y han querido hacer recolectas", afirma.