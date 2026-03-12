Derechos Sociales lanza 'Inclínate por lo fácil' para promover la accesibilidad cognitiva en el ámbito de la justicia - CEACOG

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), ha lanzado el proyecto 'Inclínate por lo fácil', con el objetivo de promover la accesibilidad cognitiva en el ámbito de la justicia.

Esta acción de sensibilización, presentada este jueves en la Fiscalía General del Estado, pretende evitar situaciones de indefensión provocadas por una falta de comprensión en alguna de las fases del proceso judicial, para garantizar que todas las personas puedan ejercer en igualdad de condiciones su derecho de acceso a la justicia.

En este sentido, las codirectoras del CEACOG, Blanca Tejero y Raquel Cárcamo, han asegurado que siete de cada diez peronas no entienden la justicia. "Tenemos un sistema de justicia difícil de entender para la mayoría de la población, y por eso queremos trabajar de la mano con los distintos operadores jurídicos para ir haciendo adaptaciones y mejoras para hacer una justicia accesible y fácil de entender para todas las personas", han apuntado.

En cuanto a la campaña, 'Inclínate por lo fácil. Porque si es fácil, es justo' es una invitación a los distintos operadores jurídicos a implicarse, desde sus diferentes roles y funciones, en la promoción de la accesibilidad cognitiva, para conseguir que la justicia sea más fácil de entender para todas las personas.

Según han informado, la campaña se desplegará a través de contenidos y materiales audiovisuales en los canales digitales del CEACOG, y también se pondrán a disposición de los operadores jurídicos diferentes materiales gráficos para su difusión en medios digitales y soportes físicos vinculados a estos ámbitos profesionales.

Durante el acto de presentación de la campaña ha intervenido la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien ha afirmado que trabajar para que el servicio sea accesible "significa avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva". Y una sociedad inclusiva es, siempre, una sociedad mejor", ha agregado.

Posteriormente, los asistentes han conocido una experiencia de accesibilidad y justicia de la mano de la formadora de Acceso a la Justicia, Pilar Bernárdez; y del profesional de FADEMGA Plena inclusión Galicia, Manuel Seoane.

El encuentro también ha contado con un espacio de diálogo sobre cómo adaptar la justicia para que sea fácil de entender. En él participaron el fiscal en la Comunidad Valenciana, Héctor Melero; la jurista de 'Impulsa igualdad' y representante de CERMI, Jara Sánchez; la asesora del Ministerio de Justicia, Escarlata Gutiérrez; y el director general de Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco.

REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Precisamente, Martín Blanco ha avanzado que en las próximas semanas se prevé aprobar el reglamento de las condiciones de accesibilidad cognitiva que regulará las obligaciones para que espacios como la justicia sean comprensibles a toda la ciudadanía.

Asimismo, ha subrayado que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, abre una oportunidad para regular la figura del facilitador procesal, un profesional que será la llave para que las personas con discapacidad, alzhéimer o personas migrantes, entre otras, comprendan un juicio y se puedan defender.