Derechos Sociales lanza una iniciativa por la inclusión de personas con discapacidad en las políticas ecológicas

Archivo - Fachada de la sede del Ministerio de Sanidad, a 5 de enero de 2024, en Madrid (España). La Casa Sindical es un edificio ubicado en el Paseo del Prado en Madrid. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en marcha una iniciativa por la inclusión de personas con discapacidad en las políticas ecológicas.

En concreto, la iniciativa 'Ecoinclusión', desarrollada por el Real Patronato sobre Discapacidad, hace hincapié en que las personas con discapacidad sufren "de manera desproporcionada" los impactos de fenómenos climáticos extremos en lo referido a su salud, su movilidad, su economía y su accesibilidad.

En este sentido, busca llamar la atención sobre las "limitaciones" de las personas con discapacidad en el acceso a recursos esenciales y su participación plena en la sociedad.

Según se desprende del informe, las personas con discapacidad y sus familias son "más vulnerables" al cambio climático. "Esto significa que tienen más desventajas por la situación económica, el estado de salud y las barreras que encuentran en la información, participación o el rescate en situaciones que suceden por el cambio climático", apunta.

En esta línea, añade que el cambio climático aumenta las "barreras" existentes que enfrentan las personas con discapacidad, generando nuevas formas de exclusión. Inundaciones, olas de calor, sequías y otros eventos extremos interrumpen servicios esenciales como la atención médica, los apoyos tecnológicos (como sillas de ruedas, audífonos o respiradores) y el acceso a la información.

Igualmente, destaca que las mujeres y niñas con discapacidad tienen "más riesgo" de sufrir violencia durante las emergencias. Además, las personas que viven en zonas rurales o con bajos recursos económicos también enfrentan un mayor riesgo de exclusión.

También propone avanzar hacia una "transición ecológica justa", donde las personas con discapacidad no solo sean protegidas, sino también protagonistas del cambio.

Asimismo, recomienda asegurar que las personas con discapacidad participen en las decisiones y en los planes que dan respuesta a los desastres naturales; incluir la accesibilidad universal en las políticas sobre ecología para que las personas con discapacidad puedan entenderlas; y formar a los políticos y las personas que trabajan durante los desastres naturales sobre las necesidades de las personas con discapacidad.

Entre sus propuestas también se encuentra formar a las personas con discapacidad para poder decir sus necesidades y entender qué consecuencias tiene el cambio climático; tener información accesible sobre las consecuencias del cambio climático en las personas con discapacidad; asegurar que el teléfono de emergencias 112 sea accesible y pueda usarse por todas las personas; lugares de encuentro para hablar sobre los temas ecológicos y sobre la discapacidad; asegurar trabajos o ayudas a las personas con discapacidad para vivir y cuidarse del cambio climático; y mecanismos y protocolos para derivar a las personas con discapacidad que necesitan elementos electrónicos para vivir durante los desastres naturales o apagones.