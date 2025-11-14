Derechos Sociales transferirá 20 millones de euros a Educación para aumentar el apoyo al alumnado autista

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, transferirá 20 millones de euros al Ministerio de Educación con el objetivo de asegurar el derecho a la educación inclusiva del alumnado autista y fortalecer el derecho a la atención temprana de estas niñas y niños.

Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este viernes, en declaraciones a los medios, en Madrid, antes de participar en un acto en conmemoración de los 10 años de la aprobación de la Estrategia Española del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

En concreto, el ministro ha precisado que está inyección económica económica va a permitir que las comunidades autónomas puedan aumentar la inversión en apoyos, tecnología y adaptaciones curriculares, así como dotar a los centros educativos de recursos necesarios para que el alumnado autista "para garantizar que todos los niños y niñas en este país tienen el mismo derecho a una educación pública, inclusiva y de calidad".

"En la escuela es donde se forma no solo la visión del mundo sino también los afectos, lazos sociales, vínculos que luego nos van a acompañar a lo largo de toda la vida y es fundamental que os poderes públicos acompañen para garantizar esa igualdad de oportunidades", ha precisado Bustinduy.

Según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, esta medida se enmarca dentro del Plan de Acción de la Estrategia española en Trastorno del Espectro del Autismo (2023-2027), orientada a mejorar la calidad de las personas con autismo y sus familias, promoviendo su participación efectiva en la sociedad, su autonomía y la igualdad de oportunidades.

La dotación económica anunciada este viernes por el ministro se suma a los 5,2 millones de euros en ayudas directas a la formación de personas con discapacidad a través del Programa Reina Letizia para la Inclusión, programa en el que se prestó especial atención a grupos de población que sufren discriminación múltiple, como son las personas con autismo, así como a los 42 millones de euros que Derechos Sociales ha puesto a disposición de los gobiernos autonómicos para mejorar la atención temprana impactando en la detección precoz del autismo.

En el acto han participado, además, otros representantes institucionales como el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, o el presidente del CERMI, Pedro Ugarte. Además, el evento ha estado dirigido por Aline Bravo, mujer autista y madre de un niño con TEA.

Por otro lado, Bustinduy ha avanzado que el Ministerio está "volcado" en la tramitación parlamentaria de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y espera que "de forma inminente" puedan iniciar su andadura parlamentaria.

También tienen "la vista puesta", según ha dicho, en la convalidación del Real Decreto Ley de inyección extraordinaria de 500 millones de euros para garantizar pleno el despliegue pleno de la Ley ELA, "que sucederá la próxima semana".

A su vez, ha apuntado que están trabajando de cara a la negociación para los Presupuestos Generales del Estado "en la adopción de una prestación universal por crianza para atajar" el que, a su juicio, es "el primer problema de este país: la pobreza infantil".

"Incluso en unas condiciones muy difíciles la agenda del Gobierno no solo no se detiene sino que la política social, la misión de redistribución de la riqueza, de profundización del estado del bienestar, que define la razón de ser de este Gobierno, avanza con paso firme", ha subrayado.