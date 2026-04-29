La Eurocámara confirma su aval a que las eurodiputadas puedan delegar su voto al final del embarazo y tras dar a luz

Archivo - Sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). - ALAIN ROLLAND - Archivo

BRUSELAS 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles su visto bueno a la reforma para que las eurodiputadas en el último trimestre de embarazo o que hayan dado a luz recientemente no pierdan su derecho a voto si no pueden asistir a una sesión plenaria, mediante una enmienda a la Ley Electoral europea que permitirá que en este caso puedan delegar su voto a otro miembro de la Cámara.

La iniciativa, promovida por la presidenta de la institución, Roberta Metsola, ya recibió el respaldo mayoritario del pleno en su sesión de noviembre del pasado año, pero los Veintisiete introdujeron ciertas modificaciones el pasado mes que necesitaban de nuevo el aval de la Eurocámara. Así, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) han adoptado la reforma con 616 votos a favor, 24 en contra y ocho abstenciones.

De este modo, los gobiernos introdujeron disposiciones sobre transparencia, rendición de cuentas, trazabilidad e integridad del voto, así como la necesidad de definir modalidades detalladas en el Reglamento Interno del Parlamento.

En cualquier caso, la reforma de base aborda la modificación de la Ley Electoral europea para introducir una "excepción claramente definida" al marco actual que establece que en las sesiones plenarias sólo se puede votar en persona, según recalcó la Eurocámara durante la preparación de la reforma, para evitar que una revisión más amplia pudiera retrasar la enmienda, por las diferencias que generara entre capitales o grupos políticos.

Así, la protección se aplicará únicamente al caso de las mujeres que no puedan desplazarse al pleno en el último trimestre de embarazo o durante los primeros seis meses tras haber dado a luz y no a otros casos de ausencia.

En un comunicado, el Parlamento destaca que la medida tiene como objetivo reforzar la igualdad de género, la representación democrática y la conciliación entre la vida profesional y la vida privada, garantizando que las eurodiputadas puedan ejercer plenamente sus mandatos al tiempo que gestionan las responsabilidades de salud y familiares.

Para que la enmienda a la Ley Electoral sea definitivamente aprobada queda aún que el Consejo (gobiernos) adopten formalmente la norma y se produzca la ratificación por parte de todos los Estados miembro, tal como lo establezcan sus requisitos constitucionales.