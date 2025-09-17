Fakali pide a Saiz políticas de inclusión que refuercen la equidad real desde una perspectiva gitana

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali ha pedido a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, políticas de inclusión que refuercen la equidad real desde una perspectiva gitana.

Así lo ha puesto de manifiesto en una reunión con Saiz este miércoles en la sede del Ministerio en Madrid. "El encuentro ha estado presidido por la buena sintonía entre ambas partes y por la predisposición compartida al diálogo y al trabajo conjunto", ha asegurado Fakali.

En este sentido, la Federación ha señalado que el objetivo principal de la reunión ha sido presentar el último informe de discriminación de FAKALI, que abunda sobre las brechas de desigualdad que impactan en la vida de las mujeres gitanas. También "asentar líneas de colaboración con el Ministerio en la mejora en el acompañamiento en las políticas de inclusión que refuercen la equidad real desde una perspectiva gitana y, muy especialmente, desde la mirada de las mujeres gitanas".

En esta línea, ha defendido que es "imprescindible" la voz feminista de las mujeres gitanas en espacios de decisión clave. "Su participación activa en las políticas sociales no solo contribuye a reducir la exclusión, sino que también evita la cronificación de la desigualdad", ha apuntado.

Igualmente, la directora de Fakali, Carmen Silva, ha advertido de que sin las mujeres gitanas "no habrá igualdad real, ni inclusión plena". "La interseccionalidad no es un concepto teórico, es la realidad que vivimos cada día: ser mujer y ser gitana supone doble y triple discriminación. Si no se incorpora esa mirada, la perspectiva de género queda incompleta", ha subrayado.

Si bien, ha expuesto que desde Fakali no aceptan que al Pueblo Gitano "se le mire solo desde la vulnerabilidad" y que apuestan por referentes "diversos y poderosos" que demuestran que las mujeres gitanas son "talento, liderazgo y progreso para la sociedad en su conjunto".

Igualmente, la federación ha planteado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la necesidad de establecer un marco de coordinación "estable y estratégico", que permita mejorar, por un lado, la eficacia de las políticas públicas y garantizar la participación activa de la población gitana en su diseño, implementación y evaluación, y, por otro, el diseño y aplicación de planes estatales específicos de inclusión para la ciudadanía gitana con un enfoque interseccional (género, edad, migraciones, discapacidad).

"Con un marco estable de coordinación podemos garantizar que las políticas públicas se diseñen y evalúen con nosotras, y que se conviertan en un verdadero instrumento de igualdad y justicia social", ha recalcado Silva.