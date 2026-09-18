FEDEPE pide avances para lograr la igualdad salarial: "Se nota en lo que se cobra cada mes, pero se paga toda la vida"

Archivo - Una mujer escribe en el teclado de su ordenador en una foto de archivo - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) ha reclamado "avances firmes y urgentes" para hacer efectiva la igualdad salarial, con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial, que se celebra este 18 de septiembre. Como señala la entidad, la igualdad retributiva es un derecho y una condición imprescindible para garantizar la autonomía económica y el progreso profesional de las mujeres.

"La igualdad salarial es una cuestión de justicia, pero también de competitividad, aprovechamiento del talento y calidad democrática. No podemos hablar de igualdad real mientras las mujeres sigan recibiendo una remuneración inferior y encuentren más obstáculos para desarrollar plenamente sus carreras profesionales", argumenta la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón.

Como añade, "esa diferencia no termina cuando acaba el mes". "Si cobramos menos, cotizamos menos. Ahorramos menos. Tenemos menos capacidad para afrontar un imprevisto. Y, cuando nos jubilamos, recibimos una pensión más baja. Por eso decimos que la desigualdad salarial se nota en lo que se cobra cada mes, pero se paga durante toda la vida", asevera.

Por ello, FEDEPE reclama una actuación coordinada de las administraciones públicas, las empresas y los agentes sociales para identificar, corregir y prevenir las desigualdades retributivas al considerar que conocer cómo se determina cada salario, garantizar criterios objetivos y transparentes y reforzar los mecanismos de control son pasos indispensables para convertir la igualdad reconocida legalmente en una realidad efectiva.

Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística reflejan que, en 2024, las mujeres percibieron un salario medio anual de 26.904,90 euros, frente a los 32.057,55 euros de los hombres. La diferencia supera los 5.150 euros anuales y sitúa el salario medio femenino en el 83,9 % del masculino.

Aunque en esta distancia influyen factores como el tipo de jornada y de contrato, la ocupación o la antigüedad, FEDEPE estima que estos elementos no pueden desvincularse de desigualdades estructurales que siguen condicionando la trayectoria profesional de las mujeres: una mayor presencia en el empleo a tiempo parcial y en sectores peor remunerados, la desigual distribución de los cuidados, las interrupciones laborales y las dificultades para acceder a los puestos de mayor responsabilidad.

Para FEDEPE, la igualdad salarial no consiste únicamente en equiparar el sueldo base y ve necesario revisar también los complementos, incentivos, variables, criterios de promoción y sistemas automatizados de toma de decisiones, ámbitos en los que pueden producirse diferencias difíciles de identificar si no existe suficiente transparencia.

En este contexto, FEDEPE considera imprescindible culminar con urgencia la incorporación al ordenamiento español de la Directiva europea 2023/970, específicamente dirigida a reforzar la igualdad retributiva mediante medidas de transparencia salarial y mejores mecanismos de información, reclamación y cumplimiento. Su plazo de transposición finalizó el pasado 7 de junio.

FEDEPE insta además a facilitar una reincorporación laboral plena y sin penalizaciones tras los permisos por nacimiento y cuidado, al considerar que la maternidad y la paternidad no pueden convertirse en un obstáculo para la promoción profesional ni traducirse en menores salarios, complementos u oportunidades.

A su juicio, cada nacimiento contribuye al futuro de toda la sociedad, a su continuidad generacional y a la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar y de pensiones. Por ello, apoyar la crianza y proteger las trayectorias profesionales de madres y padres debe entenderse como una responsabilidad colectiva y no como una carga individual.

IMPACTO MÁS ALLÁ DE LA VIDA LABORAL TAMBIÉN EN LAS AUTÓNOMAS

Por su parte, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha lamentado que la brecha de ingresos entre mujeres y hombres autónomos ronda el 30%, una desigualdad que se prolonga más allá de la vida laboral y se traduce en una brecha del 41% en las pensiones de las trabajadoras por cuenta propia.

"La igualdad salarial no puede terminar donde acaba la nómina, las autónomas también sufren una desigualdad económica que condiciona sus proyectos y su futuro, no podemos hablar de igualdad salarial dejando fuera a 1,3 millones de trabajadoras autónomas", lamenta la secretaria general de UATAE, María José Landaburu.

UATAE revela que los últimos datos muestran que, de los 3.483.209 trabajadores autónomos registrados, 1.289.587 son mujeres, frente a 2.193.621 hombres. Las mujeres representan únicamente el 37% del colectivo, pese a que su número crece a mayor ritmo, un 2,1% durante el último año, frente al 1,8% de los hombres.

Para UATAE, hablar de brecha en el trabajo autónomo obliga también a hablar de cuidados que, junto con la concentración de las autónomas en actividades de menor rentabilidad y las dificultades de acceso a financiación, son los factores que explican esta desigualdad.

"La brecha salarial también hay que buscarla donde no se ve. Está en las horas que una autónoma deja de trabajar para cuidar, en las oportunidades profesionales a las que renuncia y en los ingresos que deja de generar. Seguimos haciendo descansar buena parte de los cuidados sobre las mujeres y después nos sorprendemos de que lleguen al final de su carrera profesional en peores condiciones económicas", sostiene Landaburu.