Feministas avisan de la relación "causa-efecto" entre el "negacionismo" de Vox y el aumento de asesinatos machistas

Actualizado 20/09/2019 13:01:15 CET

Convocatoria para el 20 de septiembre 'Emergencia feminista' - PLATAFORMA FEMINISTA DE ALICANTE

Llaman a la movilización este 20S para declarar la 'emergencia feminista' y gritar 'Ni un paso atrás'

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Varias organizaciones de mujeres han avisado este viernes, 20 de septiembre, de la "clara relación causa-efecto" entre el mensaje "negacionista" de Vox sobre la violencia de género y el aumento de las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas.

Esta es la advertencia que han lanzado los colectivos feministas en una rueda de prensa convocada para declarar este 20S la 'emergencia feminista' y secundar las movilizaciones que se han convocado en centenares de ciudades y municipios españoles ante la "barbarie" que reflejan los datos.

"Vemos una clara relación causa-efecto entre el discurso negacionista de la violencia de género con el incremento de víctimas mortales", ha señalado la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Según ha defendido, la "legitimación" del discurso desde las instituciones y entre los responsables políticos "evidentemente se traduce" en un incremento en el número de asesinadas.

Besteiro ha explicado que estos mensajes que niegan esta violencia los reciben las víctimas, pero también "los perciben los agresores". "Todo el esfuerzo que llevamos realizando desde la sociedad para que los agresores se perciban a sí mismos como delincuentes, que su acción no está legitimada por el patriarcado, se rompe y se destruye desde el momento en que irrumpen fuerzas políticas con el apoyo de otras fuerzas políticas que les admiten y no niegan este discurso y no lo rechazan", ha asegurado.

De hecho, ha apuntado que el discurso negacionista "da pábulo" a los maltratadores "para reafirmarse en su posición" y "no sentir" que sus acciones violentas son "rechazables". El número de mujeres asesinadas por violencia de género --a manos de sus parejas o exparejas-- asciende a 42 en lo que va de 2019, frente a las 36 que fueron asesinadas en el mismo periodo del año pasado. En 2018, mataron por este tipo de violencia a 48 mujeres, de acuerdo a los datos oficiales.

Esta última semana, en apenas 48 horas dos mujeres se han sumado al recuento oficial, si bien también fueron asesinadas otras dos -la hermana y la madre de la víctima-- en el marco de uno de los crímenes machistas, aunque éstas no se contabilizan de forma oficial. Asimismo, en dos días cuatro menores se han quedado huérfanos de madre, los cuales presenciaron los asesinatos.

La feminista ha hecho hincapié, no obstante, en que la contabilidad oficial (1.017 asesinadas por violencia de género desde el 2003) no incorpora muchos de los feminicidios que se producen. De hecho, de acuerdo a los datos que manejan estas organizaciones, desde 1999, la cifra de asesinadas asciende a 1.331, los menores asesinados a 120, y las víctimas 'colaterales' son al menos 52.

Con estos datos encima de la mesa, Besteiro ha recalcado que hay "millones" de mujeres que sufren la violencia machista y "tienen que escuchar día a día que lo que ellas viven, no existe". Asimismo, ha lamentado que las organizaciones que ayudan a mujeres maltratadas vean "recortados" sus recursos de atención a las víctimas en aquellos territorios en los que la "ultraderecha" condiciona los gobiernos, mientras las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género están "paralizadas".

20S: "CALLAR LAS VOCES" DE LOS QUE LA NIEGAN

Con todo, las organizaciones feministas han expresado su "preocupación" por el aumento de las muertes, han llamado a la movilización para "callar las voces" de aquellos que niegan "una realidad tan evidente". "El negacionismo es un insulto para las organizaciones de mujeres en general, para las feministas en particular, y también para las víctimas", ha apuntado.

Según el manifiesto de apoyo a la movilización del 20S, firmado por 72 organizaciones de mujeres, llaman a salir a la calle este viernes a las mujeres "para impedir definitivamente" que se "desprecien" sus derechos y sus vidas.

En Madrid, la manifestación está convocada a las 20.30 horas en la puerta del Sol. "Pedimos que toda la ciudadanía acuda esta noche a Sol con luces moradas para que todo se tiña de violeta", ha dicho Besteiro, apuntando la alerta que genera "el retroceso" en la lucha por la igualdad.

En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, que ha incidido en que la violencia de género es "inadmisible, intolerable e insoportable".

En este sentido, ha cargado contra Vox por hacer "la política de la destrucción" contra las organizaciones de mujeres y la igualdad. "Hago un llamamiento a todas, para que todas unidas luchemos para que en este país no vuelva a aparecer la sombra de un dictador", ha manifestado.

La histórica feminista se ha referido al episodio vivido ayer durante el minuto de silencio por la última víctima mortal de la violencia de género en Madrid, rechazando al "tripartito de la extremaderecha". "Ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania, han permitido que la extrema derecho tocara el poder porque saben adonde nos conducen", ha remarcado.

Así, Pérez del Campo ha pedido a las mujeres que "se levanten" y vayan a votar en las próximas elecciones generales. "No queremos ser más que los hombres o competir por el poder, queremos compartir el poder y enriquecerlo -ha agregado--. Que nadie se quede en casa, es muy importante defender la democracia".

Desde la Asamblea Abolicionista de Madrid, Ana de Blas, ha denunciado no solo el aumento de las asesinadas, sino de las violaciones denunciadas, también las grupales. Asimismo, ha urgido a la transposición en la legislación española del Convenio de Estambul, que amplía el concepto de la violencia de género a otros tipos de violencia contra la mujer. "Contra todas las violencias machistas vamos a salir para teñir la noche de violeta", ha sentenciado.

Por último, desde la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género, Rosa San Segundo, ha rechazado que haya responsable políticos y diputados "que hagan apología" y "no condenen los asesinatos de mujeres". A su juicio, existe "una situación grave de emergencia feminista".

Los colectivos feministas siguen trabajando y explorando las vías legales contra Vox para pedir su "ilegalización", como ya avanzaron hace unos meses. A su juicio, el partido de Santiago Abascal "vulnera derechos" de los ciudadanos. "Esto debe ser una democracia militante y hay que expulsar a las organizaciones que se aprovechan del sistema para vulnerar el derecho de la ciudadanía", ha subrayado.