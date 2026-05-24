Fesbal celebrará este jueves en Castellón su congreso anual con la Reina Sofía y responsables de 54 Bancos de Alimentos

Archivo - La Reina Sofía se reúne durante su visita a la sede de la Asociación Banco de Alimentos de Álava, en el polígono industrial de Júndiz de Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). La Reina Sofía ha ll - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) celebrará el jueves 28 de mayo su Congreso Anual en Castellón de la Plana, donde reunirá a responsables de los 54 Bancos de Alimentos de toda España, expertos del ámbito académico y social y representantes institucionales, para analizar los desafíos actuales en la lucha contra la pobreza y el desperdicio alimentario y avanzar en soluciones coordinadas y sostenibles.

Según ha avanzado la entidad, la jornada será inaugurada por la Reina Sofía y albergará distintas mesas de trabajo sobre cuestiones como los retos y el papel de los Bancos de Alimentos en el contexto actual, la importancia del voluntariado y la gestión del desperdicio alimentario a través de iniciativas como el 'proyecto PLANB'.

Además, el Congreso contará con la intervención de la alcaldesa de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco, quien ofrecerá el discurso de bienvenida institucional, destacando el compromiso de la ciudad con la labor social de los Bancos de Alimentos y, en concreto, con el Banco de Alimentos de Castellón.

En relación con el programa del evento, la entidad ha detallado que el programa incluye también las intervenciones del presidente de Fesbal, Pedro Llorca Linares, y del subdirector general de social de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón. El discurso institucional correrá a cargo del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

El Congreso dará voz al trabajo conjunto entre entidades, con la puesta en común de las conclusiones de las distintas mesas de trabajo y la definición de líneas de actuación para el futuro. Al día siguiente, se celebrará la Asamblea General de Fesbal, donde se rendirán cuentas a los representantes de los Bancos de Alimentos, se analizarán y aprobarán las cuentas anuales y los principales logros del ejercicio 2025 y donde habrá espacio para debatir las metas y estrategias de futuro.