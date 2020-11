Fesser presenta 'Historias Lamentables': "Tras 'Campeones' he incorporado de forma natural la discapacidad en mi mundo"

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Javier Fesser ha presentado su nueva película 'Historias Lamentables', que se estrena este jueves 19 de noviembre en Amazon Prime Video. "Después de 'Campeones' he incorporado de forma natural la discapacidad en mi universo", ha señalado en una entrevista a Europa Press Fesser, quien ha vuelto a trabajar con la actriz con discapacidad intelectual Gloria Ramos en su nueva película.

En este sentido, el cineasta ha destacado que en su vida, su mundo, su imaginación y su cabeza "habitan las personas con discapacidad", por lo que, cuando está escribiendo un guion, le surgen los personajes que conoce y que tiene cercanos.

"Y en este caso también que me gustan, porque me ha dejado muy atrapado la capacidad bestial que han tenido estas personas para expresar, para comunicar, para llegarte al corazón, hacerte reír y desnudar muchas tonterías que yo tengo como espectador y consumidor de historias", ha manifestado.

A pesar de la pandemia provocada por el coronavirus, Fesser ha asegurado que en España las películas "tienen buena salud", ya que "se está rodando y se están contando historias espectaculares y en muchos formatos diferentes".

"Me parece que desde ese punto de vista las películas tienen buena salud, ahora tenemos que trabajar por toda esa parte de distribución, que ahora mismo está en un momento absolutamente cambiante", ha apuntado.

No obstante, Fesser ha resaltado que lo ve "optimista" y que lo que tienen que hacer es "encontrar un camino nuevo". "Encontrar un lugar perfecto para que estén nuestros hijitos que son las películas", ha precisado.

CINES Y PLATAFORMAS, "CONSUMOS DISTINTOS" PERO "COMPATIBLES"

En este punto, ha destacado que no cree que el auge de las plataformas digitales vaya a afectar a las salas de cine tradicionales porque, a su juicio, "son consumos distintos". "Estamos hablando de formas de consumir las historias completamente compatibles", ha concretado.

Así, el director ha indicado que le "encanta" consumir películas en las plataformas y también en el cine, por lo que no cree que "deje de hacer una cosa u otra", ya que "nunca" se ha visto en el momento de elegir.

Por ello, Fesser ve una "gran oportunidad" el poder estrenar 'Historias Lamentables' en Amazon Prime Video. "No sólo no nos impide estar dentro de seis meses en las salas de cine, sino que creo que podemos llegar fuertes y con una campaña muy valiosa para ese momento", ha dicho a Europa Press.

El director, que ha animado al resto de cineastas a "seguir trabajando" para contar historias, ha asegurado que en esta película no ha tenido "una dificultad que no haya tenido en el resto" debido a la crisis de la Covid-19. "Cada película se encuentra siempre con una gincana que hay que ir solucionando, viene con sus propios problemas y sus propias soluciones", ha comentado.

CUATRO RELATOS DIFERENTES QUE FORMAN UNA SOLA OBRA

'Historias Lamentables' es una película compuesta por cuatro relatos diferentes, auto conclusivos, en donde lo cotidiano se vuelve extraordinario. Aunque son historias autónomas, algunos de sus personajes viajan de un relato a otro, subrayando así la idea de conformar todos ellos una sola obra.

"Es una recopilación de hechos que yo denomino lamentables, una cosa patética y penosa pero a la vez muy divertida. Hechos que no son nada trágicos pero a los que los sufren les parece que es el fin del mundo", ha subrayado Fesser, al tiempo que ha destacado que son historias "muy basadas en el humor surrealista y también en la ternura y en la emoción", que forman una película "única e indivisible".

En su opinión, en esta nueva película "es muy fácil identificarse con muchos personajes", aunque no ha tenido intención de transmitir ningún mensaje en concreto.

"Ni siquiera en 'Campeones' tengo intención de contar ningún mensaje. Quiero contar una historia lo mejor posible, de la forma más divertida y emocionante posible. Los personajes cuando realmente son de verdad, cuando hay carne y hueso, los personajes transmiten un montón, inspiran cosas aunque tú no lo quieras", ha explicado.

Aunque ha indicado que la historia "ha demostrado que hay grandísimas películas dirigidas por quien no las ha escrito", el director ha destacado que le parece "muy importante" sentir el guión como suyo para poder rodarlo. "Incluso la única vez que el guión original no ha sido mío, en 'Campeones', lo he tenido que rescribir desde el principio para hacerlo mío, para saber exactamente cómo me tengo que mover en esa historia", ha dicho.

Para el director, sólo el conjunto de todas sus películas "daría una visión completa" de su forma de contar las cosas. "Esta historia es una parte de mí. Otras películas hablan de otros ángulos y otras facetas. Sólo en conjunto de todas ellas creo que daría una visión completa de cómo cuento yo las cosas", ha concluido.