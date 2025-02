El festival Ellas Crean llega a Madrid, Segovia, Vigo, A Coruña, Pontevedra y Orense, con medio centenar de actividades

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La XXI edición del festival 'Ellas Crean', organizado por el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, y que se celebrará del 1 al 29 de marzo, acogerá más de medio centenar de actividades que en esta ocasión se extenderán más allá de Madrid y llegarán a Segovia, Vigo, A Coruña, Pontevedra y Orense.

En cuanto a las sedes del festival en Madrid, se suman en esta ocasión La Neomudéjar, Academia de Cine, CentroCentro, Centro Cultural Eduardo Úrculo y Teatro Pradillo, ampliando así el radio de acción de una cita en la que destacarán jóvenes creadoras como Carmen Linares, María Pagés, Muriel Romero como directora de la Compañía Nacional de Danza (INAEM), Tarta Relena, Trinidad Jiménez, Sara Torres o Marina Vargas, entre otras.

Bajo el lema 'Memoria y contemporaneidad', este festival multidisciplinar que tiene a las mujeres como protagonistas visibilizará su trabajo con actividades de música, danza, cine, literatura, artes visuales y encuentros.

En danza, contará con la presencia de la Compañía Nacional de Danza en el Museo Nacional del Prado, el 8 de marzo, con una creación de Muriel Romero y Pablo Palacio especialmente diseñada para espacios museísticos que lleva por título 'Decimos verdades que parecen mentiras' y en el que actuarán 24 bailarinas en la Sala de Musas del Museo.

Se trata del estreno del primer montaje de la Compañía bajo la dirección de Muriel Romero. "La obra --ha declarado Romero-- explora el sentido original de las diosas y la naturaleza femenina de la creación".

Asimismo, en los museos se podrá asistir a piezas breves de coreógrafas contemporáneas. En este sentido, la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert, ha señalado que "para los Museos Estatales, Ellas Crean es ya una cita imprescindible tras siete años de colaboración continua". "Supone una oportunidad única para reforzar nuestro compromiso con la creación contemporánea y la memoria de las mujeres", ha remarcado este lunes durante su presentación.

La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha apuntado la obligación de las instituciones públicas de "seguir impulsando una cultura más igualitaria, feminista y diversa para garantizar los derechos culturales de las mujeres y la participación efectiva de las mismas en ella". "La cultura es un motor de cambio social con gran poder transformador", ha subrayado.

Un gran hito a destacar en esta edición, según ha declarado la directora de Ellas Crean, Concha Hernández, es la inclusión de la "luminosa e interesantísima" programación ideada por el Instituto Polaco de Cultura para Ellas Crean con motivo de la Presidencia de Polonia del Consejo de la Unión Europea, con las mujeres como protagonistas.

"Ellas Crean remarca así su compromiso con los valores que construyeron este territorio común que llamamos Europa. Esto es: la igualdad, la democracia, la solidaridad y los derechos humanos, valores que es preciso apuntalar en estos tiempos tan convulsos en los que peligran los pilares básicos de nuestra convivencia", ha destacado.

Al hilo de esta programación, la directora del Instituto Polaco de Cultura, Maria Slebioda, ha destacado que "en Polonia, las mujeres siempre han desempeñado un papel crucial en la cultura, aunque en ocasiones les ha faltado visibilidad".

"Hoy, me atrevo a decir que las mujeres son el motor de la vida cultural, y no sólo. En el marco del festival Ellas Crean tendremos la oportunidad de admirar el trabajo de algunas de ellas en cine, teatro, artes visuales, música y literatura. Sus obras abordan cuestiones de gran relevancia social, como la inclusión de personas con parálisis cerebral en la vida pública, el valor de las relaciones duraderas, la violencia sexual en tiempos de guerra, la aceptación de la vejez, la identidad de género, la desinformación en la era digital y la representación del cuerpo y la sexualidad. No cabe duda de que, durante este semestre, la cultura polaca en España tendrá rostro de mujer", ha asegurado.

En el apartado musical, el jazz, el flamenco, el folk y las compositoras contemporáneas presentarán sus propuestas musicales, algunas en primicia en este festival, con nombres como Tarta Relena, Ana Crismán, Trinidad Jiménez o Dúo Arcadia, entre muchas otras. Además, la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés presentarán en persona su documental Carmen y María.

Por otro lado, la memoria, siempre presente en Ellas Crean, reivindicará las figuras de compositoras del Renacimiento, de escritoras como Teresa de Jesús o Juana Inés de la Cruz, que desarrollaron su obra entre lo divino y lo profano, o de pintoras vanguardistas como Leonor Carrington o Remedios Varo, que tomaron como inspiración temas fuera de la norma.

La escritora Sara Torres y la realizadora Irati Gorostidi en la Biblioteca Nacional de España (5 de marzo); la exposición Revelaciones de Marina Vargas en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (del 10 de febrero al 4 de mayo) y la programación especial del Instituto Polaco de Cultura con motivo de su presidencia europea son algunas otras citas destacadas de la edición.

Ellas Crean está organizado por el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, y cuenta con la participación del Ministerio de Cultura, mediante siete museos de su red de Museos Estatales (Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional del Romanticismo, Museo de América, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, Museo Cerralbo y Museo Nacional de Antropología), Filmoteca Española, Biblioteca Nacional de España y Compañía Nacional de Danza -unidad de producción del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)-, así como del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

En esta edición se incorpora la colaboración especial del Ayuntamiento de Madrid-Distrito de Tetuán. A todos ellos, y como es habitual, se suman el Instituto Francés y el Instituto Polaco de Cultura, además de otras instituciones públicas y privadas.