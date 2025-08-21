Fundación Juan XXIII renueva su estructura y lanza su Plan Estratégico 2025-2027 centrado en impacto social

Archivo - Fundación Juan XXIII presenta su Plan Estratégico 2025-2027 para el impacto social, crecimiento sostenible y eficiencia - KIKE RINCON / FUNDACIÓN JUAN XXIII - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación Juan XXIII ha presentado su nueva estructura organizativa así como su Plan Estratégico correspondiente al periodo 2025-2027 que se articula en torno a tres ejes: el impacto social y desarrollo de la misión, el crecimiento sostenible e innovación y la eficiencia y datos, según informa la entidad que trabaja para la inclusión social y laboral de personas en situación o riesgo de vulnerabilidad psicosocial.

Desde que en 2014 la entidad pusiera en marcha el 'Sistema de Gestión de Calidad', ha trabajado en un modelo orientado en la mejora continua, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. En este sentido, en 2022 reforzó su compromiso con la transparencia al incorporar un 'Sistema de Compliance'. Asimismo, en los últimos años ha desarrollado proyectos centrados en la digitalización, la integración de sistemas, la automatización de procesos y el gobierno del dato.

Sobre su nuevo sistema organizativo de Fundación Juan XXIII, la entidad busca dar respuesta a su crecimiento exponencial y a la necesidad de fortalecer su modelo de gestión, por lo que se fundamenta en una combinación de eficacia operativa, control riguroso y una cultura de cumplimiento. Asimismo, se ha apostado por la automatización, la integración tecnológica y el gobierno del dato, que permiten mejorar la agilidad, la transparencia y la trazabilidad en todos los procesos.

Sobre la nueva estructura, se han creado nuevas direcciones que permiten alinear las funciones transversales, optimizar recursos y maximizar el impacto social generado. Una de ellas es la 'Dirección de Crecimiento de Impacto Social', liderada por Lola Tejero y cuyo objetivo es establecer y fortalecer las relaciones con instituciones públicas, privadas y entidades del Tercer Sector, así como asegurar la financiación necesaria para los proyectos de la Fundación.

También se ha puesto en marcha la 'Dirección de Crecimiento de Mercado y Producto', a cuyo frente se sitúa Ricardo Ruiz, que tratará de fortalecer la capacidad de la Fundación en la detección de oportunidades, mejorar la coordinación comercial y promover el desarrollo e innovación en productos y servicios, atendiendo a las demandas y necesidades del mercado.

Además contará con la 'Dirección de Asesoría Jurídica', que responde a la necesidad de tener una función jurídica más estructurada, proactiva y adaptada al crecimiento y la complejidad de la organización. Esta dirección está a cargo de Jorge Sánchez, que también asume la Secretaría del Patronato.

Otra dirección es la 'Dirección de Desarrollo Estratégico, Marketing Corporativo y Transformación Digital', cuyo enfoque integral agrupa tres áreas: Desarrollo Estratégico, Marketing Corporativo y Transformación Digital. La responsabilidad de esta dirección recae en Alejandro Asúnsolo.

Asimismo, se ha puesto en marcha la 'Dirección de Organización, Sistemas de Gestión y Gestión de Riesgo', cuyo objetivo es asegurar que la Fundación opere de manera eficiente y cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad. Se encarga de diseñar y mantener sistemas que mejoren los procesos internos, controlen eficazmente los riesgos y garanticen el cumplimiento de obligaciones y compromisos. Esta dirección estará liderada por Alberto Robledo.

Mientras, la 'Dirección de Intermediación Laboral y Salud Mental' trabajará con el objetivo de fortalecer el desarrollo, dotar de mayor capacidad operativa y ofrecer más herramientas a colectivos que necesitan adquirir competencias clave para incorporarse al empleo o apoyo en sus primeros pasos dentro del entorno laboral. Esta dirección es asumida por Ana Isabel Herrera.

Para el director general de Fundación Juan XXIII, Javier Arroyo, "esta nueva estructura organizativa y el Plan Estratégico 2025-2027 representan una evolución natural de todo el trabajo realizado en los últimos años".

"Hemos diseñado una organización preparada para afrontar los retos del futuro, sin perder de vista lo esencial: las personas. Reforzamos nuestra gestión, apostamos por la excelencia y nos dotamos de una visión compartida que nos permitirá seguir transformando vidas desde la responsabilidad, la innovación y el compromiso social" ha puntualizado Arroyo.