Fundación ONCE y la ADEE colaborarán para promover la inclusión laboral de las personas con enanismo

Firma del convenio de colaboración entre Fundación ONCE y ADEE. - FUNDACIÓN ONCE

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE y la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) han firmado este martes un convenio de colaboración para mejorar la calidad de vida y promover la inserción laboral de este colectivo, "marcado todavía por el estigma social, especialmente en el ámbito laboral", según señalan.

El convenio ha sido rubricado en la sede de Fundación ONCE en Madrid por su secretaria general, Virginia Carcedo, y la presidenta de ADEE, Carolina Puente, quienes han coincidido en señalar la importancia de alcanzar acuerdos como este.

El documento aboga por implementar medidas encaminadas a mejorar la promoción de derechos de los ciudadanos con displasias esqueléticas con enanismo y también a sensibilizar a la sociedad sobre sus necesidades y capacidades.

Así, apuesta por la colaboración de las dos entidades en materia de formación, orientación e inclusión laboral del colectivo de personas representadas por ADEE, que podrán beneficiarse de los servicios de Inserta (la asociación para la formación y el empleo de personas con discapacidad de Fundación ONCE), e incorporarse en función de cada perfil a los distintos programas desplegados por la citada fundación, tales como prácticas, becas de estudios o emprendimiento.