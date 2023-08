Fundación ONCE pide que las personas con discapacidad y las ONG "no se queden al margen del futuro digital"

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE ha pedido que las personas con discapacidad y las ONG que las representan "no se queden al margen del futuro digital", como ha manifestado en una entrevista publicada en el diario 'Cermi.es' la secretaria General y directora de Excelencia, Transformación e Igualdad de la Fundación ONCE, Virginia Carcedo.

"Ni las personas con discapacidad ni las organizaciones que las representan se pueden quedar de nuevo al margen del futuro digital", ha afirmado.

En este contexto, Carcedo ha asegurado que la Fundación ONCE afronta los retos y desafíos que la Inteligencia Artificial (IA) y la transformación digital plantea "para garantizar la igualdad efectiva en una sociedad inclusiva". De esta manera, Carcedo ha expuesto las estrategias para promover la inclusión y accesibilidad, comprendida la digital, de las personas con discapacidad.

Asimismo, ha especificado que los retos a corto y medio plazo a los que se enfrenta la Fundación ONCE en su labor de promover la igualdad y la accesibilidad para las personas con discapacidad son el empleo, la formación y la accesibilidad.

También ha explicado que los principales temas para abordar durante este semestre de Presidencia Española de la Unión Europea relacionados con la discapacidad son la puesta en marcha del proyecto Accesible UE; impulsar y favorecer que las mujeres y niñas con discapacidad cuenten con una atención especial; un modelo de empleo inclusivo para personas con discapacidad; el derecho al voto; y la regulación de la futura 'Tarjeta Europea de Discapacidad'.

Respecto a la digitalización, Carcedo ha señalado estrategias que la Fundación ONCE está desplegando para mitigar estos riesgos y garantizar la inclusión digital. "Abordar el impacto de la IA en los derechos de las personas con discapacidad implica necesariamente analizarla en el marco de un paradigma social de la discapacidad, que abarca desde la defensa de la no discriminación y la autodeterminación de los proyectos de vida de las personas hasta el reconocimiento no excluyente de su ciudadanía", ha añadido.

Finalmente, Carcedo ha señalado que las metas "más importantes" para Fundación ONCE son "la lucha por la inclusión y la igualdad de las personas con discapacidad". "Vamos a seguir trabajando en la consecución de nuestros fines estatutarios: la formación y el empleo de las personas con discapacidad; y la accesibilidad universal, para promover la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad", ha concluido.