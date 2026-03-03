Redondo alerta de cambios en terminología hacia mujeres: "Las brujas del siglo XIV y XV hoy son charos del siglo XXI"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avisado de la resignificación de la terminología hacia las mujeres y ha asegurado que "las brujas del siglo XIV y XV hoy son las charos del siglo XXI".

"Las brujas del siglo XIV y XV hoy son las charos del siglo XXI, o las arpías del siglo de oro español son hoy, por ejemplo, las neocharos o las mujeres de más valor. Por lo tanto, estamos hablando también de una resignificación muy importante de la terminología en relación con las mujeres fundamentalmente", ha asegurado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha comparecido para presentar un estudio sobre violencia digital elaborado desde el departamento que dirige.

También ha avisado de que el "salvaje oeste digital" es "muy variado" y ha agregado que, además, está "reforzado por el anonimato y la falta de controles y de todo tipo de límites".

En cuanto a la violencia "creciente" online, ha indicado que sigue una "estrategia prácticamente orquestada" para "vulnerar" los principios básicos de la democracia en general del mundo, los principios de igualdad, de libertad y de pluralismo político. Esta situación ha advertido de que "está provocando un ascenso importante de los movimientos autoritarios y de las ideologías reaccionarias".

Igualmente, ha alertado de la violencia sexual "explícita" a través de la pornografía "violenta" y de la inteligencia artificial para "despersonalizar, deshumanizar, en definitiva, el cuerpo de las mujeres utilizando su rostro y su identidad".

De la misma manera, se ha referido a la "romantización de roles tradicionales de las mujeres". En los siglos pasados, en el siglo pasado, hace 50 años, estamos viendo una recuperación de esos estereotipos y de esos roles a los que se da un especial valor", ha asegurado para añadir que es el tema de la campaña elegida para la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo.

Por otro lado, ha criticado que las plataformas, las redes sociales, "estén fuera de control". "El controlar las redes, el controlar las plataformas es una exigencia, es un imperativo democrático. Hay que reforzar la soberanía digital, por supuesto también desde el punto de vista de la Unión Europea", ha apuntado.

Finalmente, se ha comprometido a hacer "lo posible" para que el "pasado de violencia", de "negación" de los derechos de las mujeres y "antidemocrático", no avance.