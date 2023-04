Gamarra reclama a Sánchez un perdón por la Ley del 'solo sí es sí' "con cese y dimisiones"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un perdón por poner en marcha la Ley del 'solo sí es sí' "con ceses y dimisiones" y sin "palabras huecas" como, a su juicio, realizó el pasado fin de semana durante un acto del partido socialista.

"No esperamos su agradecimiento, porque lo hacemos por responsabilidad", ha declarado Gamarra, en referencia al apoyo de su partido para la reforma de la norma. "Pero la sociedad sí exige una disculpa y no con palabras huecas, con ceses y dimisiones", ha añadido. Aún así, Gamarra ha indicado que Sánchez "no lo hará" porque, a su juicio, la ley es para él "un problema demoscópico".

Durante su intervención, tras la comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso para informar de las últimas reuniones del Consejo de Europa, la 'popular' ha lamentado que España sea "el único país que ha rebajado las penas" a los "depredadores" sexuales a través de una ley que, a su juicio, "es fruto del populismo puntivo" del presidente.

Gamarra ha preguntado a Sánchez si no le "martillean" las cifras hasta ahora conocidas consecuencia de esta norma y que, según ha explicado, son más de 1.000 rebajas de penas y un centenar de excarcelaciones. "Se le advirtió, pero la soberbia le impidió escuchar", ha criticado la también secretaria general del PP.

La diputada ha lamentado que España haya vivido "siete meses de excarcelaciones, rebajas de penas y de nuevos agresores y manadas que se benefician de la nefasta ley". "Por esto pasará a la historia", le ha advertido Gamarra, antes de reprocharle que "en vez de escuchar en su momento, o rectificar inmediatamente en el peor de los casos" haya "tardado siete meses" en solucionarlo.