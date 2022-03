El Gobierno advierte de la "ficción" sobre la que se sustenta el sistema de cuidados y llama a valorarlo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha reconocido este martes que el sistema de cuidados actual "funciona sobre una suerte de ficción de autosuficiencia

de las personas" y llama a "superar esta situación" visibilizando, reconociendo y dando valor a estos cuidados "como un trabajo indispensable para la sostenibilidad de la vida".

Así se recoge en la declaración institucional que el Ejecutivo, a iniciativa de los ministerios de Igualdad y Trabajo, ha aprobado en el Consejo de Ministros con motivo de la celebración, este miércoles 23 de marzo, del Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar, laboral y de la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares.

"Se nos supone libres de cuidados, con todas las necesidades de reproducción resueltas y sin responsabilidades que condicionen nuestra presencia en el mercado laboral y en el ámbito público", ha advertido el Ejecutivo.

En este sentido, también llama a "avanzar en una reorganización socialmente justa" de los cuidados, "priorizando su universalidad, su calidad, y su carácter público" y "garantizando su dignificación y profesionalización, y promoviendo la corresponsabilidad para evitar que sigan recayendo casi en exclusiva en los hombros de las mujeres".

Para el Ejectivo, las mujeres son las "grandes sostenedoras" del sistema y señala, especialmente a "aquellas que menos posibilidades de elección tienen", como son las "pobres", las "migrantes" y las "racializadas".

También destaca que, con la llegada de la pandemia y en una situación de "extrema vulnerabilidad" de las personas mayores" y cierre de colegios, fueron las mujeres las que "asumieron una responsabilidad desproporcionada en la primera línea de la crisis de la Covid-19, en cuanto trabajadoras de la salud, cuidadoras, investigadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias".

"No ha habido una constatación en la historia de nuestro país tan incuestionable de que el sistema de cuidados no estaba resuelto y de que las dificultades de conciliación hacen que gran parte de la ciudadanía -particularmente las mujeres- cuando transita al trabajo, la mayoría de las veces, lo hace sobre una cuerda floja, intentando buscar toda una suerte de remedios, muchas veces precarios, no estructurados, que incorporan a sus responsabilidades familiares", apunta la declaración aprobada por el Gobierno y recogida por Europa Press.

En este sentido, el Ejecutivo indica que "los derechos de conciliación parten de la necesidad de comprender que la vida es una realidad vulnerable" y que todas las personas en algún momento de su vida necesitan "cuidar y ser cuidadas".

Tras enumerar en el texto algunas de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno relacionadas con los cuidados y la corresponsabilidad, el Ejecutivo indica que, en paralelo a ellas, es necesario trabajar "para articular un Sistema Integral de Cuidados que aglutine un conjunto coherente de políticas encaminadas a concretar una nueva organización social y una nueva cultura de los cuidados".

El objetivo, según ha explicado, es "avanzar en la materialización de un derecho al cuidado (universal, multidimensional, colectivo y singular)" y "consolidar el derecho al cuidado como el cuarto pilar del Estado de bienestar". "Una sociedad madura debe garantizar la distribución justa del tiempo y de la riqueza, un marco en el que el sistema productivo tenga en cuenta los tiempos de vida", concluye el Gobierno.