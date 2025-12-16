El Gobierno aprueba regular los agentes de igualdad para evitar el instrusismo, pero con 10 años de periodo transitorio

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Igualdad, un anteproyecto de ley para regular la profesión de los agentes de igualdad, con un periodo transitorio de 10 años.

Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el objetivo es "profesionalizar la actividad de todas aquellas personas que están desarrollando funciones en materia de igualdad" y "poner en valor los estudios y la capacitación técnica de los agentes de igualdad".

Asimismo, ha apuntado que tiene como fin evitar el intrusismo profesional que ha dicho que "existe" y garantizar la calidad de los servicios relacionados con la igualdad.

Además, ha señalado que la certificación profesional de estas titulaciones "es una reivindicación histórica, una aspiración largamente acariciada tanto por el sector profesional de los agentes de igualdad como por los movimientos feministas".

La ministra ha recordado que en 2011 el Instituto de las Mujeres inició los trabajos encaminados a reconocer la titulación de agentes de igualdad. "Finalmente no vieron la luz. Hemos recuperado ese trabajo y hemos vertido todo ese conocimiento en un anteproyecto que esperamos sea una realidad el próximo año", ha recalcado.

En cuanto a las funciones que desarrollarán los agentes de igualdad, Redondo ha detallado que llevarán a cabo el análisis y el diagnóstico de todas aquellas acciones y actividades humanas que repercuten en la desigualdad y la discriminación entre mujeres y hombres y también en el diseño, en el seguimiento y en la evaluación de las políticas públicas. Igualmente, se encargarán del asesoramiento técnico externo sobre la elaboración y el seguimiento de protocolos antiacoso y antiviolencia.

La norma establece un periodo transitorio de 10 años desde la entrada en vigor de la ley, para que las personas que no cuentan con experiencia profesional o formativa en el ámbito de actuación de los agentes de igualdad puedan acreditarse oficialmente como tal si cuentan con los requisitos: una experiencia laboral de al menos tres años continuados o cinco años discontinuos en el desarrollo de funciones previstas para el ejercicio de la profesión, siempre que cuenten con un título de técnico/a de Grado Superior de Formación Profesional; o la disposición de un título de grado o posgrado en el ámbito de conocimiento de estudios de género, estudios feministas y políticas públicas de igualdad.

En este sentido, ha indicado que la Universidad Autónoma de Barcelona tiene un título específico de grado en materia de acciones de igualdad, de políticas de igualdad, de género y feministas. "Y también sabemos que hay muchas universidades públicas y privadas en España que ofrecen másteres específicos en estudios y formación de igualdad", ha asegurado.

"Este Gobierno es un Gobierno que cree en la igualdad y, por lo tanto, porque es profundamente feminista y cree en las políticas de igualdad que transforman las sociedades, sigue avanzando en todo lo que tiene que ver con las estructuras y las arquitecturas formativas e institucionales encaminadas a seguir desplegando la igualdad en todos los ámbitos", ha defendido Redondo.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado la renovación del Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2022-2025 (PEIEMH), el principal instrumento con el que cuenta el Gobierno para orientar los cambios institucionales y sociales a poner en marcha para avanzar en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres.

El PEIEMH identifica los principales ejes de intervención en aquellos ámbitos que son de la competencia de la Administración General del Estado (AGE), así como los objetivos estratégicos en los que se considera prioritario incidir en los próximos años. Estos ejes de intervención y objetivos estratégicos plantean retos de cambio organizacional y de funcionamiento interno y externo de la AGE, así como retos en el área socioeconómica.