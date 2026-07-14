El Gobierno aprueba transferir 904 millones de euros a las comunidades autónomas para el nivel acordado de dependencia

1104162.1.260.149.20260714132652 Archivo - Una persona en silla de ruedas en Barcelona. - DAVID OLLER / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una partida de más de 904 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para financiar el nivel acordado de la dependencia, una cifra "récord", según el Ejecutivo.

Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Esta cifra aprobada por el Gobierno podría ascender hasta los 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra respectivamente, según ha precisado el departamento que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado.

Se trata, según ha precisado, de "la cantidad más alta" en la historia de este nivel de protección, cuyo fin es complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia que hay en cada CCAA conforme al cumplimiento de objetivos como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector.

El nivel acordado para la financiación de la dependencia fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta el año 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó una senda de crecimiento hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.

Según señala el Ministerio, este incremento del nivel acordado se suma a la ampliación del nivel mínimo que ha aprobado el Gobierno de España, y que supondrá que, en 2027, el Estado abonará un total de 7.239,4 millones de euros a las CCAA y alcanzará el 50% de la financiación en dependencia.

El pasado 23 de junio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que supuso duplicar las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las CCAA por cada persona con un grado de dependencia reconocido. Esta inversión permitirá que, sumados los incrementos en el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal a los ejecutivos autonómicos sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.

Además, este martes se votará en el Pleno del Congreso la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia en la que se ha introducido una enmienda por la que se obliga al Estado a asumir el 50% de los costes del sistema de la dependencia.

Entre los cambios que introduce la reforma, destacan: el fin de las incompatibilidades entre prestaciones; el reconocimiento de amigos o vecinos como cuidadores; la inclusión en el catálogo del servicio de asistencia personal; la extensión del servicio de ayuda a domicilio a actuaciones en el entorno comunitario como ir al médico o hacer la compra; el reconocimiento automático de la discapacidad para personas con grado reconocido de dependencia o el préstamo de productos de apoyo como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz.

Bustinduy ha hecho hincapié en que lo que ocurrirá este martes en el Congreso marcará "un antes y un después" y ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos para que voten a favor tanto de la convalidación del real decreto ley de financiación del sistema de dependencia como de la reforma de las leyes.

"El 14 de julio de 2026 lo recordaremos como el día que se refundó nuestro sistema de cuidados", ha destacado el ministro, reiterando su llamada a los grupos para que se sumen al "inmenso consenso social" que ha "empujado" estas normas y para que participen en "una conquista de país". Cualquier otra postura, según les ha advertido, "sería absolutamente incomprensible para sus propios votantes".