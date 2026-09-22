El Gobierno avisa de la "desprotección" de mujeres y niñas en Ceuta frente a "redes mafiosas" de trata

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños que se celebra este miércoles 23 de septiembre en la que pide "priorizar" la protección a las mujeres y niñas de Ceuta frente al riesgo de que caigan en manos de "redes mafiosas" de trata y explotación sexual.

"La situación de Ceuta exige una atención prioritaria. Las mujeres y las niñas que llegan a la ciudad lo hacen en condiciones de extrema precariedad y desprotección, circunstancias que pueden ser aprovechadas por redes mafiosas y agresores para someterlas a trata y explotación sexual. Por ello, resulta imprescindible reforzar las medidas de prevención, protección y asistencia integral, garantizando una respuesta pública firme, coordinada y centrada en sus derechos", subraya el Ejecutivo.

Asimismo, sobre la infancia migrante no acompañada, añade que resulta "imprescindible reforzar el sistema de protección para garantizar su tutela efectiva, la no discriminación por razón de origen o situación administrativa, la prevención de fugas y desapariciones de los centros de acogida, que provocan situaciones de mayor vulnerabilidad ante redes de trata; y el tránsito ágil hacia recursos especializados de protección, evitando la revictimización y el paso por dispositivos no adaptados a sus necesidades".

La declaración, iniciativa del Ministerio de Igualdad, cuenta como coproponentes con los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia.

El texto reconoce la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual como una "esclavitud moderna que utiliza a las personas más vulnerables como simple mercancía, violando de forma flagrante sus derechos humanos".

Según señala, citando datos del Informe Global de Trata de Personas 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la explotación sexual continúa siendo uno de los principales fines de la trata, suponiendo el 36% de los casos identificados. Además, el 61% de las más de 202.478 víctimas detectadas a nivel global son mujeres y niñas, quienes, a su vez, constituyen el 92% de las víctimas de explotación sexual.

Además, precisa que, en España, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2025, el 98,54% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual eran mujeres y niñas.

El Gobierno insiste en que estos datos ponen de relieve la necesidad de "reforzar los mecanismos de detección precoz y protección integral, particularmente en contextos donde concurren múltiples discriminaciones, como el racismo, la migración forzada o la discapacidad".

En este sentido, incide en la necesidad de que los estados cuenten con las herramientas necesarias para posibilitar "una acción rápida, eficaz y coordinada" en beneficio de aquellas personas que ya se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que podrían llegar a ser víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación sexual.

Ante esta situación, el Gobierno expresa su "firme compromiso" con "la eliminación de toda forma de violencia machista contra las mujeres, niñas y niños y, especialmente, de la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual".