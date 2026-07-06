Jaime Nicolás (Brigada Provincial de Policía de Madrid): "Madrid está llena de pisos dedicados a la prostitución"

Archivo - Agentes de la Policía Nacional entablan conversación con dos víctimas de trata con fines de explotación sexual. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID), 6 (EUROPA PRESS)

El comisario de la Policía Nacional y jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Jaime Nicolás González, ha asegurado este lunes que "el 90% de las 180 fichas" realizadas por trata de personas con fines de explotación sexual en Madrid en 2025 se dieron en pisos.

"Madrid está llena de pisos dedicados a la prostitución", ha expresado durante su ponencia en el curso 'Evolución y nuevas tendencias en la trata de seres humanos: una perspectiva policial', en el curso 'Policía Nacional contra la trata de personas: una perspectiva global y sus desafíos contemporáneos' que se enmarca en el programa de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo del Escorial.

"Ahora mismo es muy difícil llegar hasta las víctimas en los pisos en los que se ejerce la prostitución", ha aseverado a la par que ha pedido colaboración a la ciudadanía. "Nosotros solos no vamos a llegar", ha concluido.

EVOLUCIÓN: DE LA CALLE Y LOS CLUBES A LOS PISOS

En esta línea, el comisario ha realizado un recorrido por la evolución de la trata y las tramas de explotación sexual en Madrid, que pasó de la Casa de Campo al polígono de Marconi, donde ha dicho que es "residual"; luego a los clubes de alterne y ahora a los pisos.

También ha desgranado la evolución de la prostitución en España analizando a las "chicas imagen", a las que "incentivan a entretener a los clientes" en las discotecas; las "chicas de alterne; aquellas que ejercen la prostitución "voluntaria", que llegan a un "acuerdo" con los clientes; la prostitución coactiva y, por último, la trata.

De este modo, el comisario ha matizado que dicha "voluntariedad" hay que tomarla con cuidado y ha apuntado a la "vulnerabilidad" de las personas que son víctimas de trata o que ejercen la prostitución.

En esta línea, ha explicado las ideas principales a la hora de enfrentar a la prostitución "coactiva" como la "detección, asistencia, protección y reinserción laboral".

Asimismo, el Jaime Nicolás ha asumido que lo que más les cuesta es "detectar" y que "todos" deben "trabajar más en la reinserción laboral".

EXTRANJERÍA Y VULNERABILIDAD

Sobre la relación entre trata y extranjería, el comisario ha afirmado que la gran mayoría de víctimas de trata son mujeres extranjeras en los casos de explotación sexual, aunque ha afirmado que hay muchos hombres también víctimas de explotaciones laborales en España.

A lo largo de la charla, Nicolás ha apuntado a la "vulnerabilidad" como uno de los factores más relevantes a la hora de hablar de extranjeros que vienen "de otro país a buscarse la vida".

De hecho, ha recordado casos de explotación laboral en España a personas migrantes, viviendo hacinados y trabajando jornadas de 16 horas y cobrando "20 euros semanales".

Además, el jefe de Extranjería de la capital ha apuntado al vacío legal y el "limbo" existente en la legislación española como uno de los límites fundamentales a la hora de luchar contra delitos de trata de personas y explotación sexual y también de poder demostrar los hechos.