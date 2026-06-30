Sánchez anuncia más de 500 millones de euros en un año para un plan de integración de personas migrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que destinarán en un año un total de 505 millones de euros al Plan de Integración y Ciudadanía --dirigido a la integración de las personas migrantes--, y crearán "una Agencia Estatal de Movilidad Humana" que reunirá funciones y recursos ahora "dispersos" para una gestión "mucho más sencilla, coordinada y eficaz".

"No hay integración sin regularidad", ha subrayado Sánchez, este martes, durante el acto de presentación del Plan de Integración y Ciudadanía y de la campaña institucional '¿De dónde vienen? Vienen de hacer país', que se ha celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

El plan tendrá cuatro ejes de actuación y 16 medidas concretas, entre las que se encuentran la regularización extraordinaria, la nueva Estrategia de Movilidad Laboral para abrir vías legales, seguras y ordenadas de migración, y una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana.

En el segundo eje, con una inversión total de 185 millones, destacan medidas como el impulso del acceso al empleo en sectores con alta demanda y una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptada al mercado laboral.

Mientras, en el tercer eje, centrado en la convivencia, se destinarán casi 30 millones a programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales o un plan para reforzar la prevención de los discursos de odio. Además, un cuarto eje se centrará en la ciudadanía efectiva, con una dotación de más de 260 millones para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades, tal y como ha avanzado.