El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España).- Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno presentará "en los próximos días" una nueva versión del Real Decreto de etiquetado en braille, según ha informado este lunes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la reunión del Consejo Protectorado de la ONCE.

"Estamos convencidos de que mejorar la autonomía y seguridad de las personas ciegas en algo tan cotidiano como hacer la compra no es una cuestión de trámite. No podemos resignarnos a una enmienda con una mirada centrada en los beneficios empresariales. La accesibilidad no es un lujo ni una concesión: es un derecho", ha asegurado el ministro.

Asimismo, en el encuentro ha defendido la necesidad de "un impulso colectivo firme" para que los grupos políticos culminen la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia con el mayor consenso posible en el Congreso de los Diputados, "preservando su ambición y garantizando una aprobación ágil, a la altura de la urgencia y la importancia que merece".

En este sentido, Bustinduy ha asegurado además que la reforma será recordada "como uno de los grandes avances de este tiempo político, una de las transformaciones más relevantes de esta legislatura, porque sitúa la dignidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión en el centro de la acción política".

Antes de su intervención en la reunión del Consejo Protectorado de la ONCE, el ministro ha podido visitar el Servicio Bibliográfico de la ONCE y el Museo Tiflológico. El Consejo de Protectorado de la ONCE es un órgano colegiado de carácter interministerial, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el que participan cuatro ministerios más: Interior, Hacienda, Educación, Formación profesional y Deportes y Trabajo y Economía Social, para la tutela del estado de la ONCE.

El Consejo de Protectorado se erige como el marco de colaboración entre la entidad y el Gobierno con el objetivo de seguir cooperando con las administraciones públicas en el desarrollo de políticas sociales y en la vertebración del Tercer Sector y de la Economía Social.

El Servicio Bibliográfico de la ONCE se encarga de adaptar en braille, en relieve y en audio todos los textos que necesitan las personas afiliadas a la Institución, independientemente de la finalidad de su uso, priorizando las solicitudes encaminadas a favorecer la inclusión educativa o laboral. El Museo Tiflológico se define como un museo para ver y tocar, y su misión es facilitar el acceso a la cultura a las personas con discapacidad visual.

Por su parte, el Grupo Social ONCE ha creado en tres años un total de 25.747 empleos para personas con discapacidad; a lo que se suman 1.393 plazas ocupacionales; formación ocupacional para 59.587 personas; becas para 2.101 estudiantes; atención a 2.439 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género (1.056 han logrado empleo); o apoyo a casi 400 adultos extranjeros con discapacidad visual residentes en España.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, lanzó a audiencia pública en agosto de 2024 el proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible. Este tiene por objeto regular reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual, así como de las personas consumidoras vulnerables.