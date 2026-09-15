Igualdad celebra mañana en Sevilla un nuevo Comité de Crisis para analizar asesinatos machistas de julio y agosto

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad celebra este miércoles 16 de septiembre en Sevilla un nuevo Comité de Crisis para analizar los últimos asesinatos machistas de julio y agosto.

En concreto, según fuentes del departamento que dirige Ana Redondo, en la reunión se estudiarán tres casos de julio y los dos ocurridos en agosto. En total, este año han sido presuntamente asesinadas por su pareja o expareja 37 mujeres y 1.378 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

La última víctima de violencia de género confirmada por el Ministerio es una mujer de 88 años, presuntamente asesinada por su cónyuge en la provincia de Madrid el viernes 11 de septiembre. No tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

En agosto, el Ministerio de Igualdad avanzó que este nuevo comité de crisis, el séptimo este año, tendría lugar en Andalucía, al ser la comunidad autónoma con más asesinatos por violencia de género, tanto desde que hay registros, como en 2025 y 2026.

En este sentido, afirmó que el objetivo es "llevar esta herramienta a los territorios más afectados por la violencia de género y poder seguir coordinando el análisis y la respuesta entre todas las administraciones y organismos".

Andalucía tiene registradas 291 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. En 2026, la comunidad cuenta con 10 víctimas, las mismas que a lo largo de todo 2024. Mientras, en 2025 fueron asesinadas 15.