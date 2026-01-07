Igualdad confirma el asesinato por violencia machista de una mujer en Jaén, la primera víctima de 2026 en España

Archivo - Sede del 016.- MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este miércoles 7 de enero el asesinato por violencia machista de una mujer en la provincia de Jaén, la primera víctima de 2026 en España.

Según han informado desde el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 38 años, presuntamente asesinada por su expareja el domingo 4 de enero. También ha precisado que existían denuncias previas por violencia de género.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.342 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Además, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra investigando un presunto crimen machista en Las Palmas, tal y como ha asegurado este miércoles en un mensaje en la red social X.

El año 2025 cerró con 46 mujeres y tres menores asesinados en crímenes machistas, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Los meses en los que más mujeres fueron asesinadas el año pasado fueron junio (ocho), noviembre (siete), octubre (seis) y marzo y diciembre (cinco). Mientras, los niños perecieron en abril, mayo y junio.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo ha condenado el crimen en un mensaje en la red social X, donde ha asegurado que recaerá sobre su presunto asesino "todo el peso de la ley". "Mi más sincero pésame a la familia y amigos de María del Pilar, la primera víctima de violencia de género del año. Su presunto asesino tiene que saber que la sociedad rechaza con rotundidad la violencia machista y que recaerá sobre él todo el peso de la ley. Nos queremos vivas", ha expuesto.