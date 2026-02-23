Igualdad eleva a 10 los crímenes machistas y confirma el segundo menor asesinado por violencia vicaria en 2026

Archivo - Sede del 016. - MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 10 las mujeres asesinadas este año por violencia machista y a 1.353 desde 2003, cuando se comenzaron a recabar datos. Además, ha confirmado el segundo crimen por violencia vicaria de 2026 y el 67 desde 2013.

En este sentido, en febrero de este año han tenido lugar cinco asesinatos de mujeres por violencia de género y dos de menores por violencia vicaria.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo la mujer tenía 28 años y fue presuntamente asesinada por su cónyuge en Navarra el viernes 20 de febrero. La víctima tenía cuatro hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El suceso tuvo lugar sobre las 19:30 horas del viernes en la avenida Reino de Navarra. Al lugar acudieron agentes de la Policía Local del Valle de Egüés y de la Policía Foral, así como ambulancias.

Respecto al menor asesinado por violencia vicaria, el niño de 10 años fue presuntamente asesinado por la pareja de su madre en Santa Cruz de Tenerife el viernes 20 de febrero. En este caso tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor

Los hechos tuvieron lugar sobre las 01:00 horas del viernes, en una vivienda de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, lugar hasta el que se trasladaron agentes de la Guardia Civil, acompañados por una patrulla de la Policía Local, tras ser alertados por los vecinos.

Una vez entraron los agentes en la vivienda encontraron al presunto autor de los hechos en un estado de excitación "tremenda" y a su hijo fallecido por una herida de arma blanca --un machete de unos 60 centímetros-- en su cabeza. Seguidamente los agentes vieron que la madre del pequeño, de unos 26 años, estaba gravemente herida.

A 23 de febrero, 2026 alcanza la mayor cifra de asesinadas, con 10, desde 2020, cuando hasta la fecha había 13, según datos del Ministerio de Igualdad.

ANDALUCÍA, A LA CABEZA DE CASOS

Por comunidades, Andalucía cuenta este año con el mayor número de asesinatos machistas, con tres. Le sigue la Comunidad Valenciana, con dos; y Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid, con un caso cada una.

En cuanto a las víctimas que habían interpuesto denuncia previa, la estadística del Ministerio de Igualdad revela que cinco de ellas contaban con una o más denuncias y la continuación del proceso por su parte. En cuatro casos existían medidas vigentes solicitadas por la mujer.