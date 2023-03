La igualdad plena de las niñas: un camino lento para que el que harían falta 300 años

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Plan International quiere poner de manifiesto que los avances logrados en materia de igualdad en los últimos años han sido lentos, frágiles y a escala limitada. De mantenerse el nivel de progreso actual, la organización advierte de que se necesitarían casi 300 años para conseguir la igualdad de género plena.

Ninguno de los 144 países analizados en el Índice de Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde viven el 98% de niñas y mujeres del mundo, ha logrado la igualdad de género. Ni siquiera los países con puntuaciones más altas como el caso de España, situado en el puesto número doce en el ranking según datos de Equal Measures 2030, están en camino de alcanzar todos los objetivos para 2030. Factores como la pandemia de la COVID-19, la crisis climática, los conflictos, y las crisis económicas y sociales han hecho retroceder profundamente los avances conseguidos, según la ONG.

Por ello, consideran necesario poner el foco en niñas y adolescentes porque son quienes sufren más violaciones de sus derechos. Plan International cree en el poder y el potencial de las niñas y adolescentes, pero "éste se ve a menudo reprimido por la pobreza, la violencia, la exclusión y la doble discriminación por edad y género".

Junto a sus socios y colaboradores, la organización trabaja por responder a las necesidades concretas de niñas y adolescentes, abordando las causas fundamentales y riesgos a los que se enfrentan las niñas.

"Todas las niñas deberían crecer sin ser discriminadas por su género y su edad, pero en la actualidad, siguen enfrentándose a la desigualdad y la exclusión cada día, especialmente las que se encuentran en situaciones de crisis o emergencias. Aunque se han producido algunas victorias significativas en ámbitos como la educación primaria, a medida que crecen, sus derechos se ven vulnerados. Los progresos realizados en materia de derechos de las niñas en los últimos 10 años han sido demasiado lentos, frágiles y desiguales. Como resultado, innumerables niñas y adolescentes de todo el mundo se enfrentan a las mismas desigualdades que sus madres hace años", ha asegura Concha López, Directora General de Plan International España.

Según el informe 'Realising Every Girl's Right to Flourish' de Plan International, que analiza los avances en igualdad en los últimos 10 años, los derechos no se están materializando a lo largo de la vida de las niñas. El desarrollo de las niñas y la igualdad ha mejorado: hay más protecciones legales a ciertas formas de abuso y prácticas culturales nocivas, como la prohibición del matrimonio infantil en República Dominicana en noviembre de 2020, en general, la mortalidad infantil se ha reducido y se ha logrado en gran medida la paridad de género en la matriculación en la escuela primaria.

Aunque el desarrollo de las niñas ha mejorado en los primeros años, las desigualdades, sin embargo, crecen en la adolescencia, disminuyendo el progreso, aumentando la brecha de género y perpetuando los patrones intergeneracionales de pobreza, especialmente para las niñas en situación de vulnerabilidad o crisis, según la ONG.

En 2021, solo el 55% de las mujeres entre 25 y 54 años, en comparación con el 94% de los hombres, participaban en el mercado laboral. Y solo representan el 27% de los puestos de gerencia y dirección. Al ritmo actual, se necesitarían 267,6 años para cerrar esta brecha laboral, mientras que para lograr la paridad de género en la política serían necesarios 145,5 años. Las mujeres ocupan poco más de una cuarta parte de los escaños parlamentarios en 156 países y representan solo el 22,6% de los puestos ministeriales en todo el mundo. En 81 países nunca ha habido una mujer jefa de Estado.

RECOMENDACIONES

La organización urge a asegurar que los marcos, acuerdos y estándares legales y de políticas internacionales aborden la doble carga de discriminación basada en el género y la edad de las niñas. El objetivo es garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. En su opinión, los gobiernos deben trabajar con la sociedad civil, los donantes, los actores internacionales y el sector privado para garantizar que se adopte una repuesta multisectorial y coordinada.

Consideran importante asegurar garantías legales para la participación de las niñas en los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas a nivel nacional y subnacional e involucrar de manera significativa a las niñas y sus grupos en todas las fases de los procesos.

La acción colectiva y la organización de las niñas deben ser apoyadas, financiadas y valoradas, reconociendo y fortaleciendo su papel vital y distintivo como actores de la sociedad civil y poderosas defensoras de la igualdad de género y los derechos de las niñas.