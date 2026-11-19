Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), preside la Conferencia Sectorial de Igualdad, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en Madrid, que, de confirmarse, elevaría a 46 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.387 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del séptimo asesinato por violencia de género este 2026 en la Comunidad de Madrid.

La Policía Nacional ha informado de la detención de un hombre de 62 años que el miércoles por la noche mató a su pareja a puñaladas en su domicilio en la localidad madrileña de Parla y luego llamó a las autoridades para entregarse en la propia vivienda.

Los hechos ocurrieron anoche sobre las 22.10 horas en una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe de Parla, hasta donde acudieron agentes de Policía tras recibir la llamada de un hombre avisando de los hechos, han informado fuentes policiales.

Una vez en la zona, los agentes encontraron al hombre esperando en la vía pública a la llegada de los efectivos, a los que acompañó al interior de la casa. Allí se encontraron a una mujer de unos 47 años tendida en el suelo con varias heridas por arma blanca.