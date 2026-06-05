Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Málaga, que elevaría a 24 las asesinadas este año

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad acompañada por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en Málaga, que, de confirmarse, elevaría a 24 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.365 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del quinto asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y se convertiría en la comunidad con más crímenes machistas este año.

En este sentido, la Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de 51 años en la zona norte de Málaga capital como presunta violencia de género, tras hallar el cuerpo con heridas de arma de fuego, junto al de un hombre de 56 años.

Según han confirmado a Europa Press, ninguno de los dos tenía antecedentes en VioGén, ni entre ellos ni por separado. El hallazgo de los cuerpos ha tenido lugar sobre las 07:30 horas de este viernes en la zona norte de la ciudad, según han confirmado fuentes policiales.