Igualdad señala que persisten retos de implementación efectiva de protocolos de acoso sexual en las universidades

El Instituto de las Mujeres y las universidades abordan los protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo - INSTITUTO DE LAS MUJERES

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha señalado que persisten retos de implementación efectiva de protocolos de acosos sexual en las universidades.

Así lo ha expresado después de celebrar la II Jornada de trabajo sobre protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las universidades, encuentro que da continuidad al proceso de colaboración iniciado el pasado mes de enero con universidades españolas y la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

En esta segunda jornada, en la que han participado más de 100 personas representantes de 40 universidades públicas, se ha seguido avanzando hacia criterios comunes de actuación.

"El trabajo iniciado en enero parte de la constatación de que el sistema universitario ha avanzado significativamente en la creación de marcos normativos y protocolos, pero persisten retos relacionados con su implementación efectiva", han apuntado desde el Instituto de las Mujeres.

La jornada ha sido inaugurada por la presidenta del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández; y por la representante de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Gema García.

Durante el mismo se han abordado dos cuestiones identificadas en la primera jornada como "especialmente relevantes". Por un lado, la coordinación entre los protocolos frente al acoso y los diferentes órganos y procedimientos existentes en las universidades. Por otro, las universidades han compartido experiencias sobre cómo actuar cuando la persona presuntamente acosadora no mantiene una vinculación laboral con la universidad.

Para abordar estas cuestiones, la jornada ha contado con la participación de representantes de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada y la Universitat Rovira i Virgili, que han presentado sus experiencias con el resto de universidades participantes.

IDENTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS QUE FUNCIONAN

"La puesta en común de experiencias permite, además, identificar prácticas que ya están funcionando en distintas universidades y que se pueden trasladar a otros centros", han apuntado desde el Instituto de las Mujeres.

Con esta segunda jornada, el Instituto de las Mujeres mantiene abierta una línea de trabajo con las universidades dirigida a "seguir profundizando en las dificultades detectadas, compartir soluciones y avanzar en la elaboración de recomendaciones que contribuyan a mejorar la eficacia de los protocolos y la protección frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito universitario".