El Imserso ofrecerá casi 400.000 plazas para balnearios entre 2027 y 2028

Archivo - Piscina del Balneario de la Virgen, en Jaraba (Zaragoza) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la contratación de los servicios de reserva y ocupación de 399.584 plazas del Programa de Termalismo para las temporadas 2027 y 2028, así como la posibilidad de una prórroga para la temporada 2029.

Según ha informado el Imserso en un comunicado, se ofrecerán casi 200.000 plazas (199.792) por temporada, lo que supone un incremento de "9.000 plazas más al año respecto a las que se ofrecieron en temporadas anteriores".

En la última temporada completa, la del año 2025, la ocupación fue del 93,55%, registrándose más de 250.000 solicitudes por parte de los pensionistas y un total de 1.635.318 pernoctaciones.

Para sostener esta oferta, se estima que el Ministerio de Derechos Sociales que, a través del Imserso, aportará más de 72 millones de euros (72.341.168,26 euro) para cubrir las temporadas de 2027 y 2028, cifras que se complementarán con las aportaciones de los usuarios.

En cuanto a su impacto económico en las zonas donde se ubican los balnearios, muchas de ellas en el ámbito rural, el Imserso calcula que la nueva oferta de plazas para 2027 y 2028, junto a la posible prórroga de 2029, genere un impacto económico de 433,2 millones de euros.

El Programa de Termalismo fue creado en 1989 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, a través del envejecimiento activo, la prevención de la dependencia y la promoción de la salud.

Según destacan desde el Imserso, más allá de que las personas beneficiarias puedan acceder a tratamientos termales a precios accesibles, el Programa de Termalismo supone también "una importante herramienta para combatir la soledad mediante las interacciones que se establecen entre los usuarios durante la estancia en los balnearios".