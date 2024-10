Inclusión destaca que el "escudo protector" del Gobierno ha logrado la menor tasa de pobreza en los últimos 10 años

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado este jueves que el "escudo protector" del Gobierno ha logrado la menor tasa de pobreza en los últimos 10 años.

"Las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno desde la pandemia -Ingreso Mínimo Vital (IMV), subida del salario mínimo, la rebaja del IVA, los topes a la factura de la luz y del gas o la revalorización de las pensiones- han evitado que 10,8 millones de personas caigan en situación de pobreza", ha explicado la ministra en rueda de prensa en el ministerio, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este jueves.

Según ha señalado, el ministerio ha analizado la evolución de las tasas de riesgo de pobreza y de pobreza severa en España, con datos de Eurostat y del Instituto Nacional de Estadística. En este sentido, ha dicho que la tasa de riesgo de pobreza ha pasado de 21,7 puntos porcentuales en 2021 a 20,2 en 2023, lo que supone la tasa más baja desde 2015. Además, la ministra ha recalcado que, según la EAPN, si las familias solo hubieran contado con sus ingresos reales, sin ayuda del Estado, la tasa de pobreza se situaría en el 42,6%;

En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza severa, se ha pasado de 10,2 puntos porcentuales en 2021, a 8,3 puntos en ese mismo 2023, siento también la tasa más baja desde 2015.

En todo caso, Saiz ha expuesto que estos datos no les dejan "tranquilos" y que no se "conforman", por lo que se ha comprometido a "seguir luchando" contra la pobreza, que ha dicho que "es una prioridad". En esta línea, ha expuesto que los recortes que afectan a familias y hogares no son "la receta" para combatir la crisis económica o de cualquier otro tipo.