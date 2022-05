Inclusión dice que solucionará "en breve" los problemas para compatibilizar el IMV con realización de trabajos

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, ha asegurado este jueves que solucionarán "en breve" los problemas que existen en la actualidad para plasmar reglamentariamente la compatibilidad entre percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la realización de trabajos.

Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la comisión del ramo del Senado y en respuesta a una pregunta parlamentaria de las senadora del PP, María Mercedes González Fernández.

La 'popular', que ha calificado de 'hito' esta posibilidad, ha preguntado al secretario de Estado sobre los trabajos del Ministerio para lograrlo ya que, según ha apuntado, desde el principal partido de la oposición no creen en la "gestión" que se está realizando de esta prestación.

De hecho, ha acusado al representante de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de haber generado "expectativas" a las familias españolas más vulnerables que, a su juicio, después se "tornaron" en "frustración".

Arroyo ha explicado que, en algunos casos, la prestación ya es compatible con los ingresos del trabajo, ya que esta se centra en los umbrales de renta de los hogares. Sin embargo, ha reconocido que la situación se "no es sencilla" cuando "se va más a los detalles" y a los "casos concretos".

En este sentido, ha apuntado que "no es lo mismo incentivar" a una persona que ya trabaja para que lo haga "más horas", que hacerlo con alguien que no está trabajando para que empiece a hacerlo y que, además, según ha apuntado, "puede tener muy buenas razones para no estar trabajando", como puede ser tener a su cuidado a alguien.

"Los mecanismos son distintos", ha apuntado, antes de explicar que "el problema" con el que se encuentran en esta cuestión es "cómo plasmar" lo que los técnicos han diseñado para lograrlo en "una norma concreta" y que esta "sea gestionable". "Y en eso nos encontramos", ha indicado, para insistir en que el Ministerio va a ser capaz de lograrlo "en breve".

Arroyo no ha querido dar "plazos concretos", debido al trámite que llevaría todo el proceso, pero ha insistido en su respuesta a la senadora en que la solución "está cerca".