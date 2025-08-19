El Instituto de las Mujeres concede 600.000 euros en ayudas a postgrados y actividades universitarias feministas

Archivo - La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha resuelto la concesión de subvenciones para la realización de postgrados de estudios feministas y de género y actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad para el año 2025.

Del total asignado, 128.000 euros se han destinado a becas para la realización de postgrados de estudios feministas y de género con la obtención del título de máster universitario (oficial o propio) y de doctorado.

Mientras, los 472.000 euros restantes se han destinado a la realización de actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad que destaquen por su "calidad y valor estratégico" para la mejora del campus en el ámbito de la igualdad. Se incluyen en este apartado seminarios, congresos, simposios, actividades de transferencia del conocimiento a la sociedad a través de productos comunicativos audiovisuales, jornadas o foros de debate.

Así, el Instituto de las Mujeres ha reafirmado su compromiso con el feminismo "como motor de transformación social", ante "un contexto internacional marcado por una ola reaccionaria que amenaza los derechos de las mujeres y los avances feministas".

De las 34 entidades participantes con hasta 111 programas, han recibido subvenciones 24 entidades (todas universidades públicas) procedentes de 12 comunidades autónomas y 52 programas (16 programas de postgrado y 36 programas de actividades). En cuanto a las temáticas, los postgrados y actividades subvencionadas se refieren a la violencia de género, igualdad y género, derechos humanos, género y diversidad, cultura o políticas públicas.

Los programas subvencionados se enmarcan en los ejes de intervención 1, 2 y 4 del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2022-2025).