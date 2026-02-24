El Instituto de las Mujeres laza infografías en árabe y dariya sobre derechos laborales de temporeras marroquíes

Explotación agrícola en Moguer (Huelva) dedicada al cultivo de la fresa afectada por el temporal. A 12 de febrero de 2026 en Moguer, Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha puesto en marcha una campaña de información y sensibilización con infografías en árabe y dariya, dirigida a las temporeras marroquíes que trabajan en la provincia de Huelva durante la campaña de recogida de fresa y otros frutos rojos. La iniciativa tiene como objetivo facilitar el conocimiento y ejercicio de sus derechos laborales.

El material incluye infografías en español y árabe, así como un vídeo en dariya, lengua oral marroquí, que explica los derechos básicos de las trabajadoras y los canales disponibles para solicitar apoyo. Entre los recursos destacados se encuentra el servicio telefónico del Instituto Andaluz de la Mujer, entidad colaboradora en la difusión de la campaña.

Los contenidos abordan aspectos como la duración de la jornada laboral, descansos semanales y durante la jornada intensiva, así como posibles vulneraciones de derechos en materia de empleo, salud y vivienda.

Además, la campaña se complementa con la 'Guía de Recursos para la atención y asesoramiento a trabajadoras migrantes en el contexto de la fresa y otros frutos rojos de Huelva', destinada a personal técnico y entidades sociales.

Según el Instituto de las Mujeres, cada año, unas 14.000 mujeres migrantes procedentes de Marruecos trabajan en Huelva en esta campaña agrícola. La mayoría son contratadas en origen y muchas desconocen sus derechos, lo que, avisa que "aumenta su vulnerabilidad frente a posibles abusos o explotación".