Yolanda Díaz pide a las españolas salir el 8M: "No hay guerra de sexos por mucho que Abascal y Feijóo se empeñen"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido "por favor" a las mujeres españolas que este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, salgan a las calles.

"Es muy importante que salgamos diciendo que no hay marcha atrás, que no hay guerras de sexos por mucho que a Abascal y Feijóo se empeñen. Ese Feijóo que ya no sabe ni quién es, que está dispuesto a asumir que su feminismo es el de Vox", ha criticado Díaz.

Así lo ha manifestado este lunes la vicepresidenta durante la clausura del acto de presentación del 'Buzón de las personas becarias', una iniciativa en colaboración con el Organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) que permitirá a personas becarias y exbecarias denunciar posibles irregularidades durante su período de prácticas.

En su intervención, Díaz ha asegurado que ella saldrá a la calle este domingo por el Día de la Mujer. "Yo saldré, está mi hija de cumpleaños, la traje al mundo un 8 de marzo, y hago un llamamiento para que las mujeres demos un baño de alegría, de sensatez, de dignidad, de derechos humanos, el domingo, tomando las calles, diciendo que somos una referencia en el mundo y que sin las mujeres no hay posibilidad alguna de cambiar la vida de la gente", ha apuntado.

"Y yo le pido a las mujeres españolas que el domingo, y a los hombres españoles, aliados, feministas, que tomen las calles de todo el país", ha reclamado la ministra, al tiempo que ha criticado que "el feminismo del PP sea el feminismo de Vox".