El PP fuerza una votación en el Congreso para rechazar la regularización de migrantes emprendida por el Gobierno

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará al Pleno del Congreso una iniciativa para forzar una votación con el objetivo de rechazar la regularización extraordinaria de migrantes emprendida por el Gobierno.

En concreto, los 'populares' defenderán una moción consecuencia de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre la política en materia de migración del Ejecutivo. La votación tendrá lugar en la Cámara Baja en la semana del 16 de marzo.

En este sentido, en la moción el PP insta al Gobierno a "renunciar con carácter inmediato al proyecto normativo de regularización masiva". Este avisa que "carece de requisitos" y que va "en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo".

También pide ejecutar "de manera efectiva" las órdenes de retorno de acuerdo con la normativa vigente, revisar los acuerdos en materia migratoria con terceros países para "asegurar su cumplimiento", así como garantizar la expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes.

Durante la interpelación del PP a Saiz que tuvo lugar el pasado miércoles en la Cámara Baja, la diputada Sofía Acedo pidió "valentía" al Gobierno para someter la regularización extraordinaria de migrantes a la voluntad de las Cortes, mientras que la ministra reprochó a los 'populares', según sus palabras, que le están haciendo la campaña a Vox.

"Así que retiren ese decreto, desistan de este disparate o sean valientes y sométanlo a la voluntad de estas Cortes Generales donde reside la soberanía nacional", aseguró la diputada del PP Sofía Acedo durante su interpelación a Saiz sobre migración en el Pleno de la Cámara Baja.

En este sentido, Acedo señaló que el Real Decreto del Ejecutivo para regularizar de forma extraordinaria a extranjeros es "inasumible e injustificable" y "una auténtica irresponsabilidad". Además, añadió que el proceso es "una operación política, que responde al interés del Gobierno de mantener los sillones".

CIFRAS "REALES" DE LOS BENEFICIADOS

Igualmente, Acedo exigió conocer las cifras "reales" de los beneficiados por esta regularización. "Cuando habla de 500.000 personas, los estudios independientes elevan esa cifra a 840.000", expuso. Así, criticó que el Ejecutivo está planeando "la mayor regularización de la historia" de España "sin saber a cuántas personas afecta realmente".

Por su parte, Saiz afeó al PP que la formación haya adoptado el discurso de Vox en materia migratoria: "Está quedando claro esta mañana que ustedes, señores del PP, le hacen la campaña a Vox y, a cambio, Vox les escribe las interpelaciones", apuntó.

La ministra también defendió que ambas formaciones luchan "por el voto del odio" y les pidió "reflexionar" sobre su estrategia en migración. "Han convertido la inmigración en arma arrojadiza del uno contra el otro y en esta pelea solo pierde la sociedad española", aseguró.

Sobre la regularización extraordinaria de migrantes, la ministra aclaró que se va a hacer "caso a caso" y "siempre y cuando se cumplan los requisitos" que se van a establecer en el Real Decreto. "La regularización hay que hacerla porque es política decente, es lo que ayuda al presente y al futuro de nuestro país, a nuestras calles, a nuestros pueblos y, por supuesto, a las personas, poniendo en el centro su dignidad", concluyó.