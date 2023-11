Irene Montero acudirá el próximo sábado a la manifestación por el 25N convocada por la Comisión 8M

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Irene Montero acudirá el próximo sábado 25 de noviembre a la manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres, según han informado a Europa Press fuentes del ministerio de Igualdad.

Previsiblemente, Montero acudirá ya como exministra después de que Pedro Sánchez conforme su nuevo Ejecutivo. La propia Montero advirtió esta semana que Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, pretendían "echar a Podemos del Gobierno.

Montero acudirá a la marcha con las que hasta ahora han sido la número dos y tres de su equipo, Ángela Rodríguez 'Pam' y Victoria Roseell, que han ocupado los puestos de secretaria de Estado de Igualdad y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

La manifestación convocada por la Comisión 8M tendrá lugar el sábado en Madrid a las 18:00 horas y saldrá de Atocha, mientras que el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres ha convocado otra a las 12:00 horas entre las calles Alcalá y Gran Vía. De nuevo, este 25 de noviembre las dos corrientes del feminismo imperantes en España marcharán separadas en Madrid.

El año pasado, ambas corrientes ya celebraron separadas el 25N, pero fue el movimiento considerado como feminismo más clásico el que acaparó la atención de la marcha principal en Madrid. Así, bajo el lema 'El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres, ¡Basta ya!', la marcha arrancó a las 18.30 horas desde la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía y terminó en la Plaza de España. Miles de personas marcharon entonces al grito de 'Irene Montero, dimisión'.

El PSOE, incluidas varias ministras, acudió a la manifestación convocada por estas organizaciones que ya en 2021 había lanzado lemas en contra ministra, como "No se ve, dónde está, la ministra de Igualdad", "Nuestra ministra no es feminista", o "Ser mujer no es un sentimiento", esta última en relación a la Ley Trans.

Por su parte, la Comisión 8M convocó diferentes movilizaciones en la capital a nivel de barrios bajo el lema "Frente a la cultura de la violencia, los feminismos son nuestra respuesta". Montero acudió al acto organizado por la Comisión 8M Vallecas, al que se presentaron cientos de mujeres.

DOS CORRIENTES DEL FEMINISMO SE DISPUTAN EL 25N

El Foro de Madrid junto al Consejo de las Mujeres denunciaron el pasado 8 de noviembre que la Comisión 8M quiere "romper la unidad", al convocar otra manifestación el mismo día paralela a la "histórica".

Por su parte, desde la Comisión 8M, afirmaron, en declaraciones a Europa Press, que no iban a entrar "en quién tiene derecho a convocar y quién no" y contestaron que llevan "años" saliendo el 25N y que este año han decidido "centralizar la reivindicación".

Las representantes del feminismo más clásico -Foro de Madrid y Consejo de las Mujeres-, explicaron entonces que el pasado 26 de octubre comunicaron por vía electrónica a la Delegación del Gobierno en Madrid su intención de celebrar la manifestación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por la Gran Vía hasta la Plaza de España, entre las 18:00 y las 20:00 horas.

También aseguraron que ese mismo día la Delegación del Gobierno confirmó al Consejo de las Mujeres que la comunicación para la manifestación del 25N se había presentado en plazo y forma y que no había ninguna otra solicitud de igual horario y recorrido.

Sin embargo, relataron que, después, el 31 de octubre la Delegación del Gobierno comunicó que la Comisión 8M había presentado una comunicación "el mismo día un minuto antes" y que, por ello, no podría llevarse a cabo la manifestación para el 25N por el Consejo de las Mujeres de Madrid en ese horario y recorrido.