Irene Montero ataca a los "jueces clasistas" a "los que les molesta que una cajera pueda ser ministra y hacer las leyes"

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a arremeter contra los "jueces reaccionarios, clasistas y profundamente ignorantes" a los que les ha recordado que "la clave de la democracia es que una cajera, una hija de mozo de almacén y de una profesora de educación infantil, pueda llegar a ser ministra y hacer las leyes que tienen que aplicar".

Así se ha expresado Montero en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntada por la manifestaciones realizadas en una conferencia por el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en las que reprochó a Montero dar lecciones sobre consentimiento desde "su cajero de Mercadona".

Para Montero, "los jueces tienen una profunda ignorancia de lo que son las propias leyes de su país que deberían conocer" y, según ha añadido, "le obligan a este señor juez a formarse de forma continuada". Por ello, se ha mostrado partidaria de que los jueces "hablen" para que demuestren "su clasismo, su profunda posición reaccionaria y antidemocrática y en contra de los derechos feministas".

En su opinión, estas manifestaciones de un juez que "dice qué van a contar esas chavales, que no tienen ni idea, de consentimiento" es "feminismo reaccionario, misoginia, puro machismo". "Si no hubiese jueces que preguntan cuánto has cerrado las piernas o por qué te fuiste con un desconocido o que desprotegen a la mujer en el sistema de justicia no haría falta que el feminismo defendiera ese derecho".

Respecto al hecho de que las declaraciones del magistrado Eloy Velasco se hiciesen públicas coincidiendo con el Día Internacional pra la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, Montero lo ha relacionado con una "vuelta a los discursos de la violación incluso desde los sectores progresistas".

Y ha reprochado a la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, que diga que "hay que denunciar como si esa fuese la única forma legítima que tiene una víctima de violencias machistas de romper el silencio". "Quien te dice denuncia te está diciendo cállate", ha argumentado la ex ministra para quien "pedir a las mujeres que acudan al sistema judicial" es irresponsable, cuando "hay jueces que en lugar de aplicar las leyes feministas protegen a las víctimas, están haciendo política antifeminista y reaccionaria".

Por otra parte, Montero ha quitado importancia a la división del movimiento feminista que se manifestó por separado en Madrid. "Esto ya había pasado históricamente, la única diferencia es que ahora nadie le pregunta a la ministra socialista de Igualdad si es ella la responsable de dividir al feminismo". Ha reconocido que el feminismo "siempre ha tenido muchos debates y eso no ha impedido avanzar".

"No pasa nada por dos manifestaciones y, a veces, incluso se pueden conseguir objetivos mucho más ambiciosos que en otros casos en los que haya solo una", ha concluido.