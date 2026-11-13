Irene Montero defiende su gestión en los dispositivos para maltratadores: "Ninguna mujer ha sido asesinada"

Archivo - La entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, ofrece una rueda de prensa en el Ministerio de Igualdad, a 27 de enero de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha defendido su gestión en los dispositivos telemáticos para maltratadores, al afirmar que "ninguna mujer ha sido asesinada con este mecanismo", después de que la Fiscalía Europea investigue un posible fraude con fondos europeos.

"Si se han detectado fallos, que hasta donde nosotras sabemos, al menos en el tiempo que nosotras estuvimos en el Ministerio, no solamente no fallaron las pulseras, sino que ninguna mujer ha sido asesinada teniendo ese mecanismo de protección. Y esto es lo más importante para mí, que todas las mujeres sepan que esas medidas protegen frente a los agresores", ha asegurado Montero en una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que la Fiscalía Europea (EPPO) anunciase este jueves que estaba llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

En este sentido, Montero ha explicado que el contrato original con Telefónica de las pulseras era anterior a su llegada al Ministerio. Del mismo modo, ha indicado que impulsó la licitación para sustituir unos terminales con "más de diez años" y fallos de batería, así como para adaptar el sistema a la 'ley del solo sí es sí' -ampliándolo a víctimas de violencias sexuales- y desarrollar dispositivos "multiagresor".

"Eran móviles que cuando las mujeres los tenían que sacar llamaban mucho la atención y a veces las exponían a que otra persona les preguntase qué era eso y tener que explicar una situación que ellas podían no querer o no tener ganas de contar", ha argumentado, al mismo tiempo que ha precisado que el proceso de modernización contó con un informe del departamento TIC de Moncloa y consultas con Telefónica.

Igualmente, ha apuntado que con los fondos europeos también se dio "un montón de dinero" para que los Centros de Crisis para víctimas de violencia sexual pudieran estar abiertos en todas las provincias, así como para un plan de inserción sociolaboral de mujeres en contextos de prostitución, de trata o de explotación sexual.

"Y fuimos muy reconocidas por Europa porque fuimos uno de los pocos países de Europa que utilizó fondos europeos para hacer políticas de lucha contra las violencias machistas", ha recalcado.

FALLO EN LA DOCUMENTACIÓN

Respecto a las disfunciones recogidas en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, Montero ha limitado las incidencias al traspaso de datos entre empresas adjudicatarias. "Cuando se transicionó de una empresa a otra, hubo un fallo no en las pulseras, sino en el histórico, en la documentación sobre los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento por parte de los agresores", ha afirmado, al mismo tiempo que ha añadido que pudo motivar el aplazamiento de algunos juicios por quebrantamiento.

La extitular de Igualdad ha sostenido que no puede responder por lo ocurrido tras su salida del Ministerio, aunque ha subrayado que mientras su equipo estuvo al frente "se ha hecho un seguimiento diario con un 100% de resoluciones de todas las incidencias" comunicadas desde el Centro Cometa.

"Nosotras dejamos ese contrato con la mejora de los dispositivos para que hubiese más dispositivos que llegasen a más víctimas", ha subrayado Montero.

En esta misma línea, ha señalado que lo que más le "preocupa" es "que se traslade un mensaje de inseguridad a las mujeres". "Esas medidas, que ha costado muchos años de lucha conseguir", ha agregado.

Además, ha rechazado la comparación sobre la calidad de los terminales con productos adquiridos en plataformas como AliExpress. A su juicio, dicha comparación supone "una falta de respeto" y "falta de rigor" que "cuestiona infundadamente" un sistema que "ha demostrado ser 100% seguro".

"Ninguna mujer ha sido asesinada cuando ha llevado ese mecanismo de protección y es un mecanismo que, insisto las pulseras son para los hombres, las mujeres lo que llevan es un dispositivo de seguimiento telemático", ha aseverado.

ALERTA DE "MUCHOS BULOS"

Del mismo modo, ha indicado que, aunque en torno a esta cuestión "hay una investigación que tiene que resolverse", también hay "muchos bulos", encaminados en la misma dirección: "poner en cuestión las políticas públicas feministas y las políticas públicas que protegen a las mujeres".

"Desde siempre ha pasado que ha habido muchos más dispositivos disponibles que jueces decidiendo que para garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, esos dispositivos se tenían que implementar. Y, al contrario, lo que se demuestra cuando esos dispositivos están en marcha es que las mujeres están protegidas", ha concluido.