Feijóo reconoce que es "ilegal" exigir la nacionalidad para acceder a ayudas sociales: "Lo hemos estudiado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de inicio de campaña, a 12 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Los partidos políticos dan esta medianoche el pistoletazo de salida a la campaña electoral para las elecciones d - LORENA SOPENA / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este viernes que "en este momento" exigir la nacionalidad como "único requisito" para acceder a una ayuda social es "ilegal". "Lo hemos estudiado", ha asegurado.

"Las prioridades tienen que ser objetivas y legales", ha expresado en una entrevista en The Wild Project, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el concepto de 'prioridad nacional' y sobre quién tendría prioridad ante una necesidad económica, un español que nunca ha cotizado o un extranjero que lleva 20 años haciéndolo.

Según Alberto Núñez Feijóo, "dentro de la Unión Europea, dentro de los tratados de la Unión Europea" no se puede establecer la nacionalidad como único requisito. Feijóo ha planteado puntuar la antigüedad en el padrón como criterio para acceder a una vivienda de protección oficial o a una ayuda social, al considerar que este requisito daría a los españoles "muchas más posibilidades" de obtenerlas, si bien ha recalcado que cualquier medida debe adoptarse "en el marco de la ley".

Asimismo, el jefe de los 'populares' ha afirmado que "hay medio millón de inmigrantes" percibiendo el Ingreso Mínimo Vital "sin haber trabajado una sola hora en el último año". "Les voy a establecer un camino hacia el empleo y van a tener la obligación de asumir un empleo de las características, de la formación y de sus capacidades y si no se quieren, de forma reiterada, emplear, evidentemente se les irá disminuyendo la ayuda hasta el cero", ha avisado.

En este sentido, el presidente del PP ha apuntado que pedirá a los extranjeros "arraigo" en la sociedad española y "aportación" en la sociedad. "Voy a pedirle que venga a España a aportar, a aprender nuestro idioma, a respetar nuestras leyes e integrarse socialmente. Y punto", ha asegurado.

Feijóo ha indicado que va a cambiar la política migratoria, entre otras cosas, porque España es el país donde hay más inmigración irregular desde hace algunos años de toda Europa". También se ha mostrado a favor del reglamento europeo de retorno, de buscar acuerdos "en determinados supuestos" con determinados países y de expulsar a terceros países a quien llegue a España de forma irregular.

¿IGUALDAD DEPENDIENTE DE PRESIDENCIA O EN TRABAJO?

En materia de políticas de igualdad, el líder de los 'populares' ha señalado que puede "entender perfectamente la preocupación" de la ciudadanía en este sentido si el PP pacta con Vox, pero ha asegurado que en los gobiernos autonómicos donde está Vox no han tenido "ningún problema en esta nueva etapa".

Por último, ha reconocido que tienen un concepto distinto de la igualdad, pero ha insistido en que el PP ha suscrito el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Por tanto, está vigente", ha subrayado, para después reiterar que el Ministerio de Igualdad se agrupará con otros ministerios si gobierna y que "las políticas de igualdad van a seguir".

"Igualdad en mi época de presidente de Galicia dependía de mí, de la Presidencia del Gobierno, y después lo uní con Trabajo", ha manifestado Feijóo, al tiempo que ha agregado: "En el Principado de Asturias no hay una consejería de igualdad y supongo que serán socialistas igual".