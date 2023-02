Irene Montero, sobre las rebajas de penas por la Ley del 'solo sí es sí': "Todavía tenemos una dificultad con los datos"

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este jueves que los datos que se conocen sobre las rebajas de penas a agresores sexuales con la Ley del 'solo sí es sí' son los que hacen públicos los medios de comunicación a través de las audiencias provinciales. "Todavía tenemos una dificultas con los datos", ha señalado.

Estas declaraciones de Montero, realizadas a la Cadena Ser, se producen días después de su reunión con una delegación de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo en la que, según fuentes del encuentro, la ministra aseguró que Justicia no le facilitaba los datos oficiales de revisiones de estas penas.

"Necesitamos datos oficiales para ver realmente el alcance de las decisiones judiciales sobre las rebajas", ha explicado durante la entrevista, en donde ha señalado que "la mayoría de tribunales están aplicando bien la ley y el derecho transitorio" y es "una minoría" quienes están aplicando rebajas y, por tanto, "incumpliendo la ley".

Montero ha reconocido ser consciente de la preocupación de la gente por esta situación y, en este sentido, se ha mostrado favorable a una reforma de la norma e, incluso, a subir las penas "aunque las feministas siempre han dicho que no necesariamente penas más altas sean más protección para las mujeres". Aún así, ha insistido en que hará "lo que haga falta, siempre que el consentimiento se mantenga en el centro".

"NO HEMOS PELEADO POR UN CAMBIO DE NOMBRE"

Preguntada por la propuesta de reforma a la ley registrada por el PSOE, la titular de Igualdad critica que se reconozca una agresión con o sin violencia, siendo esta última "exactamente igual" a lo que antes era el abuso. "Las feministas no hemos peleado por un cambio de nombre y que siga siendo necesario probar la violencia para acceder penas más altas", ha declarado, antes de señalar que son mayoría quienes no pueden probar esta violencia y las que, por tanto, serían "penalizadas con penas más bajas para sus agresores".

Montero lo que considera un regreso al Código Penal anterior porque, a su juicio, se trata de un texto que genera "impunidad" para los agresores. Así, ha explicado que "solo el 8%" de las víctimas sexuales denuncian y "solo un tercio de ellas consiguen condena para sus agresores. Montero señala que, entre el 92% de víctimas que no denuncia y los dos tercios que no consiguen condena para sus agresores, es una "mayoría" la cifra que agresores "que no han pisado un juzgado, una comisaría" o que "no se sabe si han reincidido o no".

PROSTITUCIÓN

Durante la entrevista también ha sido preguntada por la situación de la prostitución en el país y, en concreto, sobre una de las medidas que se suelen debatir sobre este tema: las multas a los clientes de esta práctica. "Los datos nos dicen que no es la medida más eficaz", ha asegurado. "Aunque puedas pensar que son una herramienta disuasoria, no están sirviendo para evitar la explotación, sino para poner en un riesgo mayor a las mujeres, que desconfían de la Policía y que además tienen que buscar lugares más alejados donde están más desprotegidas", ha añadido.

La ministra de Igualdad, que ha apuntado que es "abolicionista" de la prostitución, ha reconocido que la sociedad española necesita "un consenso" al respecto de este tema en este momento porque existe "una obligación del Estado, la de luchar contra la explotación sexual, contra la trata y contra quienes se lucran con la explotación de las mujeres, que ha sido desatendida durante décadas".

Finalmente, Montero ha desmentido algunas cuestiones que se han planteado tras la aprobación de la Ley Trans, como que un hombre se puede presentar a unas oposiciones en las que haya pruebas físicas diciendo que es mujer para obtener una ventaja. "No creo que en haya ningún hombre en nuestro país que quiera ir al Registro a decir que es una persona que no es para tener unas supuestas ventajas que son todo lo contrario", ha declarado.

También ha criticado que se diga que un posible agresor sexual pueda acceder a espacios reservados a mujeres tras declararse mujer. En este sentido, Montero ha apuntado que "la amenaza real para las mujeres no son las personas trans, sino los agresores" y ha señalado que "ningún agresor sexual necesita vulnerar un espacio seguro para agredir sexualmente". "Lo hacen en las casas, en los centros de trabajo, en los centros de ocio. No necesitan ir a un vestuario o a un espacio seguro de mujeres porque el patriarcado es eso", ha concluido.