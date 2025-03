Laura Bellés, actriz y creadora afectada por la dana: "Aún no puedo plasmar todo esto"

Recuerda "calles bloqueadas y olor a gasolina": "Era como una película pero nadie nos venía a rescatar ni había a quién preguntar"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Laura Bellés es actriz y creadora en la compañía 'Unaovarias'. Nacida en Valencia hace 40 años, vive desde hace 13 en Catarroja (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana que sufrió la provincia el pasado 29 de octubre. "Aún estamos verbalizando lo ocurrido pero todavía no puedo plasmarlo", reconoce a Europa Press al recordar lo ocurrido aquel día.

"Estaba trabajando en una reunión online, estaba conectada y se empezó a ir la luz en la casa". Así comienza el relato de Laura, que recuerda que su pareja le contó que algunos familiares les avisaron porque se estaba desbordando el barranco. "Pero no se me pasaba en ningún momento cortar mi reunión, era una sensación de inconsciencia", reconoce.

En este sentido, puntualiza que "en Valencia es habitual que, cuando llueve, todo se llene de agua y suba un poco el nivel" pero precisa que nunca imaginó "una riada con mucha fuerza y barro". "Todo pasó muy rápido, se fue la luz y por suerte vivimos en un tercero pero era muy impactante el ruido que hacían los coches cuando se estampaban contra los muros de las calles, las alarmas de los coches sonando y también las de los móviles", relata, para añadir que "todos estaban asomados a las ventanas para ver si había que ayudar a alguien".

La mujer recuerda que la gente salía a recoger sus coches y que ella y su pareja pensaron en hacer lo mismo pero finalmente se quedaron en casa. Fue más complicado para su suegro --dueño de un bar--, quien hizo marcharse a sus empleados cuando empezó a desbordarse el barranco y, cuando empezó entrar el agua, cerró el negocio y se dirigió a su domicilio.

"Tuvo que atravesar una de las calles mas damnificadas y acabó agarrado a un árbol. Finalmente le ayudó un vecino y allí pasó la noche. Por suerte, en los momentos críticos, aún había cobertura y supimos que estaba a salvo, lo mismo que el resto de familiares", indica aliviada.

Al hablar de aquella primera noche, Laura afirma que fue "muy dura, sobre todo por el sonido". En esas primeras horas, estuvieron esperando a que bajara el agua (sobre las 4 de la mañana) y, hacia las 7 de la mañana, con las primeras luces del amanecer, llegó "el peor momento". "Ahí vimos el destrozo, todas las calles bloqueadas, el olor a gasolina de los coches destrozados, el incendio de una casa... Era como estar en una película pero nadie nos venía a rescatar ni había nadie a quién preguntar", relata.

En ese momento, salieron de su vivienda para ir a ver a sus suegros, que viven "a menos de 10 minutos" de su casa. Tardaron en llegar más de media hora. "Esa mañana fue bastante dura y con miedo de que volviera a ocurrir. Hubo un momento de confusión, en el que pensamos que volvía el agua, y todos íbamos corriendo para refugiarnos. Por suerte, nunca pasó", indica.

Así pasó el primer día en el que, como reitera, "no vino nadie". "Se hizo de noche y no había servicios de Bomberos, ni Policía ni Guardia Civil. Pasaron como 48 horas hasta que llegaron las primeras ambulancias, los voluntarios aparecieron antes", detalla.

Tras lo ocurrido, ella y su pareja reaccionaron de "una manera muy errática" y se fueron con una mochila a Valencia, donde viven los padres de ella. "Además, mi pareja también es actor y tenía función a la semana siguiente en el Rialto. Pero finalmente se pospuso", apostilla.

"SENTIMIENTO Y NECESIDAD" DE AYUDAR EN SU PUEBLO

Durante esos primeros días, la pareja "iba y venía". "Nos fuimos un jueves y volvimos un sábado. Cuando llegamos a Valencia y vimos la normalidad, fue la primera vez que lloramos porque a pocos kilómetros todo era muy diferente. Teníamos sentimientos divididos e íbamos cada dos o tres días a Catarroja a ayudar y volvíamos luego a Valencia a trabajar , pero eran casi dos horas de caminata porque no había transporte", recuerda.

Finalmente, al mes regresaron definitivamente a su domicilio pues tenían "el sentimiento y la necesidad de estar allí, y seguir ayudando en lo que pudiéramos", asevera, para calificar de "admirable" el trabajo realizado por la comunidad de vecinos, personas voluntarias . En este punto, destaca que el bar de su suegro se pudo abrir "antes de Navidad aunque era muy difícil".

"La reconstrucción es complicada pero sí que es verdad que ha habido una apuesta por volver a la normalidad. Se ha notado sobre todo a finales de febrero cuando muchos comercios han vuelto a abrir aunque los que más han sufrido, no creo que vuelvan. Pasa lo mismo con las plantas bajas: algunas personas han podido invertir en su rehabilitación pero no todo el mundo se lo puede permitir", lamenta.

Tras lo vivido, Laura asegura que "necesitaba conectarse y volver a trabajar", y recuerda la movilización "espectacular" de las asociaciones, sobre todo en su caso, las asociaciones con las que más contacto tiene, las dedicadas a las artes escénicas, para ofrecer su ayuda a los artistas afectados.

"Yo estoy asociada a varias, nos pasaban un formulario para saber en qué población estábamos y contactaron personalmente de manera telefónica, después de esa primera toma de contacto todo se fue redirigiendo a la Oficina para la Recuperación Cultural, donde se fue articulando", explica.

Además, por ejemplo, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) destinó una línea de ayudas específica para las socias y socios afectados por la DANA. Así, a través de su fundación, creó una cuenta solidaria para ayudar a los socios afectados por la dana y destinó 50.000 euros a Cruz Roja y otros 50.000 a Cáritas para ayudar a los damnificados, entre otras acciones.

En cualquier caso, Laura ve complicado para ella plasmar artísticamente lo sucedido. "Es un tema del que se ha hablado mucho, desde la propia AVEET (Asociación para la que trabaja de manera temporal) y resto de asociaciones de artes escénicas, también la SGAE: darle un formato escénico a todo lo que ha ocurrido pero yo aún no puedo plasmar nada de todo esto", reconoce.

A su juicio, espera que "lo puedan hacer otras personas, tal vez las primeras sean las que no lo hayan vivido en primera persona o no tan directamente; quienes hemos pasado por ello aún lo estamos verbalizando y contando la experiencia". "Es un tema recurrente en el pueblo, pero aún no he visualizado una salida artística", argumenta.

De cara a este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, Laura hace un llamamiento a reivindicar la igualdad de oportunidades todos los días del año, sin olvidar los derechos y obligaciones. "El 8M para mí es el día en el que celebro y agradezco a todas las personas su lucha diaria por la igualdad", afirma.

El testimonio de Laura forma parte de una serie de perfiles recogidos por Europa Press con motivo de la celebración del 8M, que este año se centra en diversas mujeres que han sufrido la dana que afectó principalmente a Valencia el pasado 29 de octubre y dejó más de 200 fallecidos.