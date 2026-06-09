Liberadas 1.869 víctimas de trata en 2025, un 4% más que el año anterior

Archivo - Un agente de la Policía Nacional frente a su ordenador. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han liberado en 2025 a un total de 1.869 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores. Este balance es el resultado de 413 operaciones, que desembocaron en la detención de 1.056 personas y la desarticulación de 112 organizaciones y grupos criminales. También se se han llevado a cabo 6.775 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo.

Así consta en el Resumen ejecutivo anual de trata y explotación de seres humanos 2025, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Del número total de víctimas, 858 fueron captadas por redes criminales organizadas de trata de seres humanos, mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados, mendicidad y comisión de actividades delictivas.

Asimismo, 1.015 más son víctimas sometidas también a procesos de explotación sexual en entornos de prostitución, o laboral, con condiciones de restricción o violación de sus derechos, aunque en su caso no se ha podido demostrar que hubiesen llegado a esa situación por la intervención de una red organizada de trata de personas.

Según se recoge en el balance, fueron un total de 374 las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, dos de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Colombia, Venezuela y China.

En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, sin la concurrencia de redes de trata de personas, el número se eleva a 397 (13 menores), mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, Paraguay y Venezuela.

189 OPERACIONES POLICIALES

Las 189 operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y explotación sexual han culminado con la desarticulación de 87 grupos y organizaciones criminales y la detención de 656 personas, la mayoría de nacionalidad española.

Además, en 2025 la Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado 1.734 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, una labor que permitió identificar a 7.830 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, con un perfil mayoritario de mujer, de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana.

En cuanto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas han sido 393, tres de ellas menores. El perfil mayoritario de víctima es un hombre, de 23 a 27 años, natural de Nepal, India y Marruecos.

Las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, pero sin la concurrencia de redes de trata de seres humanos, fueron 618, cuatro de ellas menores de edad, y con un perfil similar: hombre de entre 28 a 32 años, procedente de Colombia, Marruecos e India.

Asimismo, han sido desarticuladas 23 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que han finalizado con la detención de 384 personas. Durante 2024, la Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado 5.041 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que han permitido la identificación de 17.195 trabajadores.

MATRIMONIOS Y CRIMINALIDAD FORZADA

A lo largo de 2025, los cuerpos y fuerzas de seguriad del Estado intervinieron en un caso de trata con fines de matrimonios forzados, con una víctima menor de edad, de nacionalidad rumana. La operación terminó con la detención de cuatro personas.

También se ha actuado en seis atestados de trata dirigida a la criminalidad forzada, que han hecho posible la liberación de 92 víctimas, en su mayoría mujeres ucranianas, captadas para cometer estafas en casas de apuestas de juego online.

Las operaciones culminaron con 18 detenidos. El informe ejecutivo incluye dos operaciones contra la trata con fines de mendicidad, que permitieron la liberación de dos víctimas --una española y otra rumana-- y la detención de siete personas.

Por otra parte, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha presentado, ante el Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave del Departamento de Seguridad Nacional, el Informe de evaluación del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que puede consultarse en la web del ministerio, en el apartado de Balances e informes, en la pestaña correspondiente a 2023.

En el marco del plan se han llevado a cabo un total de 1.253 acciones concretas, un 40 por ciento de ellas vinculadas a la mejora de la coordinación y la cooperación. Le siguen por volumen, las actuaciones dirigidas a la detección y prevención (27 %), al refuerzo de la coordinación interinstitucional (20 %) y a la detección de casos de trata (18 %).