Médicos del Mundo recupera 'El VAR de la prostitución' para derribar estereotipos y exigir una Ley contra la Trata

Archivo - Médicos del Mundo en una foto de archivo - MÉDICOS DEL MUNDO/IGNACIO MARÍN - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos del Mundo ha recuperado su campaña 'El VAR de la prostitución' con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se celebra el próximo 23 de septiembre, y con el objetivo de derribar estereotipos y exigir una Ley contra la Trata.

Según ha informado la ONG, este año la campaña se dirige especialmente a la juventud, donde se utiliza el sistema de videoarbitraje de los partidos de fútbol para revisar cinco estereotipos habituales sobre la prostitución y la explotación sexual. "La propuesta invita a revisar la jugada, sacar tarjeta roja a estas ideas que hemos aprendido y normalizado y preguntarnos qué hay detrás de ellas", ha detallado.

De la misma forma, ha avisado de que los estereotipos en torno a la prostitución "contribuyen a normalizarla, perpetuarla y a invisibilizar su relación con la explotación sexual y la trata". Además, ha asegurado que "alimentan un estigma que puede dificultar el ejercicio de derechos básicos, incluido el derecho a la salud".

"Frases como 'lo hacen porque quieren' o 'es dinero fácil' simplifican una realidad mucho más compleja y pueden invisibilizar las desigualdades, circunstancias y formas de violencia que atraviesan muchas mujeres y niñas. El estigma puede traducirse en rechazo, aislamiento y dificultades para acceder a la salud, la vivienda y otros recursos básicos", ha alertado.

A través de esta acción, la organización ha aprovechado para volver a exigir la aprobación urgente de una Ley Integral contra la Trata, un compromiso asumido por el Gobierno en repetidas ocasiones y recomendado por organismos internacionales que sigue sin materializarse.

"Llevamos años reclamando una ley integral contra la trata y la explotación. Las mujeres y niñas supervivientes no pueden seguir esperando a que sus derechos dejen de depender de dónde estén, de cómo hayan sido detectadas e identificadas o de cuál sea su situación administrativa. Necesitamos una ley que garantice la misma protección para todas y que incorpore una perspectiva de género y de derechos humanos", ha señalado la vocal de Igualdad de Médicos del Mundo, Celia López.

Para la organización, "una respuesta integral debe abarcar desde la prevención, detección e identificación hasta la protección, atención, reparación y recuperación, evitando procedimientos y recursos fragmentados y que no están coordinados entre sí".

EXIGE UNA RESPUESTA JUDICIAL "ADECUADA"

Así, ha indicado que ello incluye una respuesta judicial "adecuada" y los apoyos necesarios para recuperar la autonomía y reconstruir el proyecto de vida: como es el acceso a la salud, vivienda, ingresos y oportunidades laborales para vivir de forma autónoma.

"La salud debe ser parte esencial de esa respuesta. La atención sanitaria y el apoyo psicológico, junto al asesoramiento jurídico y otros recursos de recuperación, deben integrarse en un mismo proceso de protección integral y contar con garantías y financiación pública", ha apuntado la ONG.

Igualmente, ha expuesto que cualquier cambio normativo en materia de asilo, extranjería y protección internacional "debe evitar nuevas barreras o situaciones de desprotección para las víctimas y posibles víctimas de trata y explotación".

También ha explicado que la prostitución y la trata con fines de explotación sexual son fenómenos "indisociables" y ha añadido que "no se puede abordar la prostitución sin abordar la trata, ni la trata sin abordar la prostitución". "Ambas responden a una misma demanda, por lo que visibilizar la trata y la explotación sexual también implica cuestionar las ideas que normalizan la prostitución", ha subrayado.