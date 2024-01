Una metodología para mejorar la accesibilidad de personas con demencia mediante experiencias culturales

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo CURATE-D, en el que participa la Asociación de Familiares de Alzheimer de València (AFAV), ha creado una metodología basada en juegos para mejorar la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la accesibilidad de personas con demencia a través de experiencias culturales.

La iniciativa, que está incluida en la línea 'Erasmus +', ha publicado la 'Guía Metodológica de CURATE-D', un documento que recoge los procedimientos para la ejecución del proyecto, según ha informado la AFAV en un comunicado.

Este documento define la estructura básica de las futuras guías prácticas de aprendizaje para la formación de personas cuidadoras que trabajan con personas con demencia y para profesionales de la cultura. Además, recoge buenas prácticas y actividades que permiten "avanzar en los objetivos generales".

La guía es el resultado del trabajo de las entidades socias del proyecto: Challedu, Panellinia Omospondia Nosou Alzheimer kai Sinafon Diatarachon de Tesalónica (Grecia), el Museo de Herakleidon de Atenas (Grecia), The Gaiety School of Acting - The National Theatre School of Dublin (Irlanda), y la Asociación de Familiares de Alzheimer de València.

CURATE-D tiene un plazo de ejecución de dos años en los que se elaborarán una guía formativa de aprendizaje para el personal de los espacios y actividades culturales, otra guía formativa de aprendizaje para profesionales, un 'serious game' o 'juego serio' educativo, un informe de la formación dirigido a profesionales, y un reporte global con las conclusiones finales del proyecto.

Todas las herramientas y documentos que se generen durante el proyecto, a disposición de los profesionales del sector cultural y de la asistencia de manera gratuita a finales de 2024, en una plataforma online creada 'ad hoc' para este proyecto.

APLICACIÓN E IMPACTO TRANSNACIONAL

La 'Guía Metodológica de CURATE-D' incluye información de contexto y estudios sobre la demencia, sus síntomas y las necesidades de las personas que conviven con ella; así como resultados de investigaciones sobre actividades accesibles a personas con demencia y buenas prácticas ya desarrolladas.

También recoge un catálogo de actividades "amigables" con la demencia en espacios culturales a nivel nacional e internacional y una lista de actividades educativas basadas en juegos para cuidadoras de personas con demencia.

Los responsables de la entidad coordinadora del proyecto, Challedu, han asegurado que "el desarrollo de la metodología CURATE-D es fruto de la colaboración entre todos los socios, basada en las necesidades de sus grupos destinatarios, los objetivos del proyecto y las experiencias de cada uno".

"La co-creación de la metodología propiciará su aplicación e impacto transnacional y la conexión directa con las necesidades de los diferentes grupos de personas destinatarios", han añadido.