Miles de personas recuerdan a Gisèle Pelicot en decenas de marchas por toda España este 25N con alusiones a Errejón

Imágenes de la manifestación con motivo del 25N en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

En algunas ciudades, como en Madrid, se han convocado dos manifestaciones lo que evidencia la división del feminismo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El movimiento feminista ha salido a las calles de toda España en más de 40 manifestaciones, algunas con el feminismo dividido, convocadas este lunes 25 de noviembre con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los lemas a favor de Gisèle Pelicot y las críticas al que fuera diputado de Sumar, Iñigo Errejón, acusado a acoso sexual, han sido algunos de los puntos en común de las marchas.

La división del feminismo se ha evidenciado principalmente en las dos manifestaciones convocadas en Madrid por el 25N: una por el Foro de Madrid, que ha reunido a 3.500 personas según Delegación del Gobierno y 10.000 según las organizadoras; y la otra por la Comisión 8M, a la que han asistido 3.000 personas según Delegación y 70.000 según la organización.

Así, feministas convocadas por el Foro de Madrid han recorrido la Gran Vía madrileña tras una pancarta en la que han pedido "combatir el sexismo". La manifestación ha congregado a las feministas de base, consideradas 'históricas', en el centro de la capital y ha partido pasadas las 19.00 horas desde Cibeles, al grito de "aquí estamos las feministas abolicionistas".

Por su parte, la manifestación convocada por la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid ha arrancado pasadas las 19:20 horas bajo el lema 'Juntas, el miedo cambia de bando', en alusión a la frase que Gisèle Pelicot pronunció al inicio del juicio contra su marido, acusado de drogarla durante años para que decenas de hombres la violaran en su casa: "la vergüenza tiene que cambiar de bando". Las convocantes han empezado a marchar desde la Glorieta de Atocha por el paseo del Prado entre cánticos como 'Que no, que no, que no tenemos miedo; que sí, que sí que sí tenemos rabia', 'Aquí estamos las feministas', 'Nada nada para la privada' o 'No estamos todas, faltan las asesinadas'.

En Barcelona, la manifestación central convocada por la plataforma Novembre Feminista ha empezado a las 19.40 horas en la confluencia del paseo de Gràcia con la avenida Diagonal para exigir la "erradicación de todas las formas de violencia machista". Esta marcha ha reunido a 1.500 personas, según cifras de la Guardia Urbana y 20.000 según las organizadoras, bajo el lema 'La vergüenza y el miedo, ¡para los agresores! Gobiernos y estados, ¡asumid responsabilidades!'.

En Valencia, la manifestación ha clamado contra la "impunidad" y el "negacionismo" de la "extrema derecha", marcada por el "dolor y tristeza" ante la última víctima en Orihuela (Alicante), una joven de 15 años a manos de su expareja, de 17. Bajo el lema 'Contra todas las violencias machistas. Fartes de impunitat', la marcha --que ha recordado a las víctimas de la DANA-- ha partido sobre las 19.00 horas desde Porta de la Mar para transcurrir por el centro y finalizar en la plaza del Ayuntamiento.

En la concentración valenciana se han escuchado consignas como "No estamos todas faltan las asesinadas", "Sola, borracha, quiero llegar a casa", "No es un caso aislado, se llama patriarcado" o "No son arrebatos, son asesinatos". Se han repetido diferentes consignas como "Viva, viva, viva la lucha feminista", "Tranquila, hermana, aquí está tu manada", "No son muertes, son asesinatos" o "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca".

MURCIA PROTESTA POR EL CASO DE LAS MENORES PROSTITUIDAS

La manifestación con motivo del 25N celebrada en Murcia ha concluido por primera vez frente a las puertas del Palacio de Justicia, en Ronda de Garay. La Coordinadora de Colectivos Feministas de la Región de Murcia ha decidido este recorrido para mostrar su rechazo a la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, que suspendió la pena de entrada en prisión impuesta a los siete empresarios que fueron condenados el pasado 11 de septiembre tras reconocer haber tenido sexo con menores de edad a cambio de dinero.

En Extremadura, miles de personas han salido a las calles de las ciudades y pueblos en la tarde de este lunes para clamar contra la violencia machista. Unas manifestaciones convocadas por diferentes asociaciones y colectivos feministas de todos los puntos de la región, y en las que se ha recordado a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, a lo que han gritado "basta ya".

En Galicia, también miles de personas han salido a las calles de ciudades y pueblos para exigir políticas, medidas y recursos que pongan fin a la violencia machista, y "que la vergüenza cambie de bando", en numerosas manifestaciones convocadas por diversas plataformas y entidades del movimiento feminista.

La misma secuencia se ha repetido en las calles de distintas ciudades de Castilla y León para protestar contra la violencia de género, en un 25N de noviembre "especialmente doloroso" debido a los nuevos casos de violencia machista.

En todas las provincias andaluzas se han reunido igualmente miles de personas convocada por el movimiento feminista para protestar contra la violencia de género. Una de las más numerosas ha tenido lugar en Granada donde, según datos policiales, cerca 3.000 personas han salido a la calle esta tarde para unirse a la protesta unitaria en una jornada de lluvia.

Centenares de personas también se han manifestado también en Palma, convocadas por la Coordinadora Transfeminista, contra la "alianza criminal" que conforman "el patriarcado y el capital". A lo largo del trayecto, desde la plaza de España hasta la de Cort, también han denunciado que las mujeres fallecidas como consecuencia de la violencia machista "no son muertas" sino "asesinadas" y han llamado a la "acción directa" contra el patriarcado.

Alrededor de 1.200 personas (según datos de la Policía Nacional) han participado en la manifestación convocada en Santander por la Comisión 8 de Marzo, junto con el grupo feminista Percumozas y las Asambleas Feministas Abiertas, que ha recorrido el centro de la capital cántabra bajo el lema "basta ya" a una lacra que se ha cobrado este año la vida de 40 mujeres en España.

Centenares de personas se han concentrado igualmente con motivo del 25N en la plaza España de Zaragoza, donde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de la ciudad ha urgido este lunes a "poner el foco en el agresor" y ha reclamado "que la vergüenza cambie de lado".

En Pamplona, una manifestación convocada por la Plataforma de Mujeres Contra la Violencia Sexista ha recorrido las calles del centro reivindicando que "quienes tienen que sentir vergüenza son los agresores". La movilización ha partido pasadas las 20 horas desde la Plaza del Castillo de la capital navarra, encabezada por una pancarta con el mensaje 'Si no eres solución, eres problema', y se han podido leer carteles con mensajes como 'Vale ya', 'La herida es de todas', 'Vergüenza cambia de bando', 'Todos conocemos muchas víctimas pero nadie a un agresor', o 'El machismo mata, el silencio lo permite'. También se han lanzado gritos como 'La calle y la noche también son nuestras'.

También miles de personas han acudido a la convocatoria de los movimientos feministas de Asturias que, bajo el lema 'Que la vergüenza cambie de bando', han recorrido las calles del centro de Oviedo. La marcha, coordinada por la plataforma 'Asturies 8M', ha salido poco después de las 19.30 horas de la Estación de Renfe y tenía como llegada la plaza de la Constitución, ante el Ayuntamiento de Oviedo.

En Logroño, los manifestantes han exigido a las instituciones "el cumplimiento de las leyes que ya están aprobadas". La marcha, que ha partido a las 19.30 horas desde la plaza del Mercado, lugar donde también ha concluido, ha estado presidida por una pancarta que decía '¡Contra la violencia machista, lucha feminista!'. Además, se portaban carteles en los que se podía leer 'No maltrato institucional', 'La manada somos nosotras' o 'Ninguna agresión sin respuesta'.