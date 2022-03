Morant avisa de la desigualdad de género en la ciencia, como no estudiar los efectos de la vacuna en la menstruación

"Yo soy ingeniera por rebeldía", ha admitido, al recordar que la electrónica "era cosa de hombres"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha advertido este jueves, en un acto organizado por el PSOE con motivo del 8M, las desigualdades de género existentes en la ciencia y, en concreto, en los ensayos científicos.

"Si la ciencia no tiene en cuenta para sus ensayos a las mujeres igual que los hombres, la ciencia va a ser tuerta", ha señalado Morant, que ha dado varios ejemplos de ello. "Es más fácil reconocer un infarto en un hombre porque la ciencia se ha especificado en cuáles son los indicios de un infarto en un hombre y no tanto en una mujer", ha señalado por un lado.

Y, por otro, ha hablado de una cuestión más reciente, como son las vacunas por el COVID-19. Tal y como ha lamentado, "no se ha tenido en cuenta la reacción en las mujeres en la menstruación".

Durante el debate, la ministra ha hablado de los cambios introducidos en la reforma de la Ley de la Ciencia, ya en trámite parlamentario, relacionados con la perspectiva de género.

Ha destacado que el proyecto deja de penalizar las excedencias que se cogen los científicos, en su mayoría mujeres, para el cuidado de personas o por maternidad. "A partir de ahora, esos permisos no van a penalizar por ley", ha subrayado.

Otra de las modificaciones que recoge la nueva Ley es que los comités de evaluación y tribunales científicos tendrán que ser paritarios y sus miembros tendrán que recibir formación en perspectiva de género, tanto ellos como ellas, ya que "también las mujeres cometemos sesgos de género".

"TENEMOS QUE PLANTARNOS LAS MUJERES"

Morant también se ha referido a las declaraciones realizadas por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en las que advirtió de que no volvería a participar en actos en los que ella fuera la única mujer, y le ha dado la razón: "Nos tenemos que plantar las mujeres cuando somos invitadas a foros o estamos en este tipo de espacios, tenemos que decir 'no' porque esto no representa a la sociedad". "Si no, ¿qué mensaje estamos enviando a nuestras niñas?", ha reflexionado.

Y ha concluido hablando de su propia experiencia. "Yo soy ingeniera por rebeldía", ha admitido, al recordar que en su casa ella empezó a mostrar interés por la electrónica por la profesión de su padre pero estaba mal visto que le gustara porque "era cosa de hombres". Morant es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de València (UPV).