Las mujeres con discapacidad reivindican su derecho a ser madres: "Los límites los ponen los demás"

Archivo - CEMUDIS realiza las primeras jornadas sobre salud sexual y reproductiva en mujeres con discapacidad. - CEMUDIS / MATEO LANZUELA - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) ha reivindicado el derecho de las mujeres con discapacidad a vivir la maternidad "libremente y sin prejuicios" que cuestionen su capacidad para cuidar y criar, en un contexto en el que los estereotipos sobre la discapacidad "siguen condicionando" sus decisiones y "dificultando" el reconocimiento de la maternidad como parte de sus proyectos de vida.

CEMUDIS ha señalado que la garantía de este derecho requiere servicios sanitarios y sociales accesibles, apoyos adecuados y una mayor coordinación entre recursos, de forma que cada mujer pueda ejercer su maternidad en igualdad de condiciones.

La organización ha recordado que en España los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad han sido "históricamente vulnerados". En este sentido, ha recordado que no fue hasta 2020 cuando se eliminó del Código Penal la posibilidad de practicar esterilizaciones no consentidas a personas con discapacidad sometidas a medidas de apoyo que implicaban representación, tras años de críticas y recomendaciones de organismos internacionales y de las reivindicaciones del movimiento feminista de la discapacidad.

A los obstáculos legales se suman barreras materiales de acceso a la sanidad. Según el estudio sobre los factores condicionantes de la coordinación sociosanitaria para la autonomía personal de las personas con discapacidad física y orgánica en España, impulsado por COCEMFE, el 80% de las mujeres con discapacidad no reciben con la regularidad e intensidad suficiente los servicios sanitarios y sociales necesarios.

Asimismo, el estudio 'Salud Sexual y Reproductiva en Mujeres con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo', impulsado por el Instituto de las Mujeres, señala que una de cada tres mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo nunca ha acudido a una consulta ginecológica.

"Estas cifras ponen de manifiesto que las barreras de acceso a la atención sanitaria siguen limitando el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, y con ello, el derecho a vivir la maternidad en igualdad de condiciones", ha lamentado la organización.

"LO MÁS DIFÍCIL FUE ESCUCHAR QUE NO IBA A PODER CUIDAR DE MI HIJA"

CEMUDIS ha recogido el testimonio de Bianca, agente de igualdad en RedMudis Cádiz y psicóloga, entidad integrada en la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía (FAMDISA), una de las ocho entidades confederadas de CEMUDIS. Bianca ha relatado que su deseo de ser madre, que ya tenía antes de adquirir su discapacidad, comenzó a ser cuestionado en su propio entorno familiar.

"No entendía por qué todo el mundo estaba opinando sobre mi derecho a ser madre cuando a ninguna mujer se le cuestionaba ese derecho", ha afirmado. Entre los comentarios que recibió, ha destacado uno en particular: "Lo más difícil fue escuchar que yo no iba a ser capaz de cuidar de mi hija".

Bianca, hoy madre de una niña de 11 años y un niño de 9, ha explicado que ha construido su maternidad a través de su propia experiencia, "no de los prejuicios". "Ser madre tiene mucha implicación emocional. Es amor incondicional, es anteponer tus hijos a tus necesidades", ha señalado.

Asimismo, Bianca se ha dirigido a las mujeres con discapacidad que quieren ser madres y ha expresado que "si ellas se ven capaces y quieren serlo, que lo hagan". "Los límites los ponen los demás, no los pongas tú", ha añadido.

Desde CEMUDIS han reiterado su defensa del derecho de las mujeres con discapacidad a decidir libremente sobre sus proyectos de vida y sus maternidades, y han reclamado una sociedad "libre de prejuicios y barreras" que garantice plenamente sus derechos sexuales y reproductivos.

La confederación ha subrayado también la importancia del trabajo en red entre los servicios sanitarios y sociales para acompañar a las mujeres con discapacidad y asesorarlas sobre los recursos y apoyos disponibles para ejercer su derecho a la maternidad.